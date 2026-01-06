Chevron відновлює нафтовий експорт із Венесуели на американський ринок

Танкер американської нафтокомпанії Chevron з приблизно 300 000 барелів важкої венесуельської нафти після чотириденної пазуи вийшов із вод країни та взяв курс на узбережжя Мексиканської затоки США.

Про це пише агентство Reuters.

Наразі Chevron - єдина компанія, якій Вашингтон дозволяє експортувати венесуельську нафту на тлі нафтового ембарго, яке, за словами президента США Дональда Трампа, лишається в силі після арешту венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Однак на тлі ударів США по Венесуелі в п'ятницю-суботу та спричиненої ними політичної кризи завантажені танкери Chevron упродовж кількох днів не вирушали до США, свідчать дані систем відстеження.

При цьому близько десятка інших танкерів, завантажених венесуельською нафтою та паливом, у перші дні року покинули територіальні води країни з вимкненими транспондерами, ймовірно, всупереч американській блокаді, зазначається в даних шипінгу та за інформацією джерел.