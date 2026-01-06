Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Chevron відновлює нафтовий експорт із Венесуели на американський ринок

Танкер американської нафтокомпанії Chevron з приблизно 300 000 барелів важкої венесуельської нафти після чотириденної пазуи вийшов із вод країни та взяв курс на узбережжя Мексиканської затоки США.

Про це пише агентство Reuters.

Наразі Chevron - єдина компанія, якій Вашингтон дозволяє експортувати венесуельську нафту на тлі нафтового ембарго, яке, за словами президента США Дональда Трампа, лишається в силі після арешту венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Однак на тлі ударів США по Венесуелі в п'ятницю-суботу та спричиненої ними політичної кризи завантажені танкери Chevron упродовж кількох днів не вирушали до США, свідчать дані систем відстеження.

При цьому близько десятка інших танкерів, завантажених венесуельською нафтою та паливом, у перші дні року покинули територіальні води країни з вимкненими транспондерами, ймовірно, всупереч американській блокаді, зазначається в даних шипінгу та за інформацією джерел.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес