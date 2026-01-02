1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304, яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб'єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відтепер "Пульс" офіційно працює як державний інструмент для діалогу між владою і бізнесом, а також для збору, аналізу та використання даних бізнесу під час формування регуляторних рішень.

Звернення підприємців, подані через "Пульс", мають опрацьовуватися органами виконавчої влади не довше ніж 15 робочих днів. Такий підхід робить процес більш прозорим і підзвітним.

Станом на 1 січня 2026 року через "Пульс" зібрано майже 350 тис. оцінок і понад 30 тис. коментарів від підприємців з усієї країни. Отримана інформація використовується під час формування державної політики, зокрема для підготовки рішень та усунення регуляторних бар'єрів.

На сьогодні забезпечена технічна та інформаційна взаємодія "Пульсу" з іншими державними системами, а саму платформу інтегровано більш ніж у 300 сайтів центральної та регіональної влади. Технічне адміністрування "Пульсу" забезпечує "Прозорро.Продажі".





У межах проєкту до платформи підключено:

всі обласні військові адміністрації України;

всі центральні органи виконавчої влади;

Офіс Президента України (за згодою);

Урядовий контактний центр;

Рада бізнес-омбудсмена.

Експеримент триватиме два роки, після чого Кабінету Міністрів подадуть звіт і пропозиції щодо подальшого нормативного закріплення цифрової взаємодії держави та бізнесу на основі даних.