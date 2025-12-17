Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою

Євросоюз оприлюднив план гарантій безпеки для України, що передбачає шість ключових пунктів, та застеріг проти змін її кордонів силою, наголосивши на праві українського народу самостійно ухвалювати рашення щодо своєї території.

Як зазначається у спільній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті президента Фінляндії, лідери привітали значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні, а також відзначили тісну координацію між командами президента України Володимира Зеленського, президента США та європейськими партнерами.

Сторони погодилися співпрацювати для досягнення тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет України та безпеку Європи, і високо оцінили зближення між США, Україною та Європою. Лідери наголосили, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною складовою євроатлантичної безпеки.

У заяві йдеться про зобов'язання США та Європи забезпечити: "Стійку та значну підтримку Україні для розвитку її збройних сил, які мають залишатися на рівні мирного часу у 800 000, щоб стримувати конфлікти та захищати територію України; Європейсько очолювальна "багатонаціональна сила Україна", сформована з внесків охочих країн у рамках Коаліції бажаючих і підтримуваної США. Вона сприятиме відновленню сил України, забезпеченню безпеки неба та підтримці безпечніших морів, зокрема через дії всередині України; Механізм моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю, щоб забезпечити раннє попередження про будь-які майбутні атаки та визначити і реагувати на будь-які порушення, а також механізм деконфлікту для роботи над взаємними деескалаторними заходами, які можуть бути здійснені на користь усіх сторін".

Окрім заходів безпеки та механізмів моніторингу, заявою також передбачено юридичні, економічні та політичні зобов'язання

"Юридично обов'язкове зобов'язання, що підпорядковується національним процедурам, щодо вжиття заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу. Ці заходи можуть включати збройну силу, розвідку та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії; Інвестувати у майбутнє процвітання України, зокрема виділяти основні ресурси для відновлення та реконструкції, укладати взаємовигідні торговельні угоди та враховувати необхідність Росії компенсувати Україні завдані збитки. У цьому контексті російські суверенні активи в Європейському Союзі були знерухомлені; Рішуче підтримують вступ України до Європейського Союзу", - йдеться в оприлюдненій заяві.

Лідери підтвердили підтримку президента Зеленського у прийнятті остаточних рішень щодо українських питань та наголосили, що будь-які територіальні питання вирішуватимуться народом України за наявності надійних гарантій безпеки.

"Нічого не узгоджується, доки все не буде погоджено", - зазначено у заяві.

Вони також підкреслили, що будь-яка угода має захищати довгострокову безпеку і єдність євроатлантичного простору та роль НАТО у стримуванні. Лідери домовилися продовжувати тиск на Росію, щоб залучити її до серйозних переговорів і забезпечити готовність Москви до припинення вогню та тривалого миру.