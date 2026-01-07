Фінансові новини

Авторизация

"Коаліція рішучих" створить координаційний центр за участю США та України у Парижі

На базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США - Україна - коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Про це йдеться у проєкті декларації за результатами засідання "коаліції рішучих" на рівні лідерів держав у Парижі 6 січня, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

"Коаліція рішучих" створить координаційний центр у Парижі, який опікуватиметься гарантіями безпеки для України.

"Ми вирішили створити координаційний осередок США/України/Коаліції при оперативному штабі Коаліції в Парижі", - йдеться в проєкті документа.

Варто зауважити, що Паризька декларація, яку мають підписати лідери держав-учасниць "коаліції рішучих", має назву "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні" і стисло описує основні гарантії, які Україні планують надати західні партнери, включаючи Європу та США.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Бізнес