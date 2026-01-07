Росія цілеспрямовано знищує виробництво та експорт олії з України, – асоціація

Російські удари по підприємствах олійно-жирової галузі України мають системний характер і спрямовані на знищення цієї експортоорієнтованої індустрії.

Про це заявив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, передає Latifundist.com.

За його словами, олії разом зі шротами формують понад 15% валютного виторгу та близько 20% товарного експорту України.

"Останні удари по заводах у портах, тепер - по Bunge. Це планове знищення галузі. Росіяни нищать бюджетоформуючу й експортоорієнтовану індустрію", - зазначив Капшук.

Зауважимо, що Росія є прямим конкурентом України на світовому ринку соняшникової олії. При цьому минулого року російські виробники олії почали зупиняти заводи через збитки.

Раніше Росія блокувала експорт української олії, штучно уповільнюючи рух суден так званим "Зерновим коридором". Водночас зростала частка російської соняшникової олії на важливих індійському та китайському ринках.





Як повідомлялося, у понеділок російські окупаційні війська атакували дронами олійноекстракційний завод у Дніпрі, який належить американській корпорації Bunge. Внаслідок атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії.

Наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у "Південному" та Іллічівському олійножировому комбінату Кернел у Чорноморську.

У ніч на 22 грудня у порту "Південний" після обстрілів спалахнула пожежа: вогонь охопив близько 30 резервуарів із борошном та рослинною олією. Крім того, атаки спричинили загоряння на об'єктах енергетичної інфраструктури та пошкодили склади з добривами й сільгосптехнікою.

Внаслідок атак у порту "Південний" також стався витік рослинної олії в акваторію, через що рух суден тимчасово обмежили.



