17.12.25
01:07
Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
10:41 16.12.2025 |
Компанія Samsung повідомила своїх клієнтів про суттєве підвищення контрактних цін на оперативну пам'ять DDR5. Про це в соцмережі X повідомляє відомий в галузі інсайдер Jukan, який посилається на тайванські ЗМІ.
За даними тайванських джерел, Samsung заявила своїм клієнтам, що "товару немає в наявності!" і збільшила вартість пам'яті більш ніж на 100% - наразі ціна модулів DDR5 досягла близько $19,5 за одиницю. У галузі цей крок охарактеризували як жорсткий.
Зазначається, що зростання торкнулося й пам'яті DDR4: контрактна ціна 16 ГБ модулів піднялася до $18. Таким чином, навіть ті виробники, які розглядали DDR4 як тимчасове дешевше рішення, зіткнулися з аналогічним подорожчанням.
Аналітики зазначають, що ситуація суперечить очікуванням поступового зниження вартості. У грудні спотові ціни на DDR5 продемонстрували ще більшу інфляцію, тоді як DDR4 також продовжує дорожчати без ознак стабілізації.
Підвищення контрактних цін напряму вплине на виробників комп'ютерів та смартфонів. OEM-компанії, які закуповують пам'ять великими партіями, ймовірно, перекладуть додаткові витрати на кінцевих споживачів.
Наприклад, Dell та Lenovo вже планують збільшити ціни на ноутбуки найближчим часом. Виробники також можуть скоротити обсяг оперативної пам'яті у базових моделях, щоб знизити витрати. Подібні кроки можливі й у сегменті смартфонів, включно з Apple та самою Samsung.
Тайванські джерела відзначають, що нинішній рівень контролю Samsung над ринком визнається, як найбільш успішний. Компанію описують як досвідченого гравця індустрії пам'яті, який добре розуміє механізми ринку та вміє використовувати їх на свою користь.
Загалом очікується, що ринок пам'яті залишатиметься нестабільним щонайменше до 2027 року.
