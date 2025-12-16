Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг

08:38 16.12.2025 |

Фінанси, Україна

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети України на шаг.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування «копійки» на «шаг»! Переконаний: «шаг» стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави», - прокоментував рішення Гетманцев.

Як зазначив перший заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк, у майбутньому НБУ планує випускати певний час лише монету у 50 шагів.

«3-4 роки, приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн», - зазначив Железняк.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,10 0,24 42,1900  0,09 0,21
EUR 49,5715  0,09 0,18 49,5860  0,07 0,15

Бізнес