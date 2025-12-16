Фінансові новини
Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети України на шаг.
Про це у Телеграмі повідомив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування «копійки» на «шаг»! Переконаний: «шаг» стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави», - прокоментував рішення Гетманцев.
Як зазначив перший заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк, у майбутньому НБУ планує випускати певний час лише монету у 50 шагів.
«3-4 роки, приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн», - зазначив Железняк.
