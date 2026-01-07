Авторизация

NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K

14:36 06.01.2026 |

Новини IT

NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4KНа CES 2026 NVIDIA представила нове покоління технології масштабування DLSS 4.5. Оновлення представляє Dynamic Multi Frame Generation, новий режим 6X Multi Frame Generation та модель другого покоління для DLSS Super Resolution.

NVIDIA заявляє, що DLSS 4.5 може генерувати до п'яти додаткових кадрів на кожен традиційно відрендерений кадр, забезпечуючи ігри з частотою понад 240 кадрів на секунду з трасуванням шляху з роздільною здатністю 4K на відеокартах серії GeForce RTX 50.

Модель трансформера другого покоління для DLSS Super Resolution також постачається з NVIDIA DLSS 4.5, забезпечуючи найсучаснішу якість зображення для понад 400 ігор та програм для всіх графічних процесорів GeForce RTX.

Трансформер другого покоління можна спробувати вже зараз через додаток NVIDIA для всіх графічних процесорів GeForce RTX. Щодо Dynamic Multi Frame Generation та 6X Multi Frame Generation, то їх реліз очікується навесні цього року.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia
 

