Google планує додати рекламу у Gemini наступного року

Google почала вести переговори з рекламодавцями щодо запуску реклами у чат-боті Gemini. Перші рекламні оголошення у штучному інтелекті можуть стартувати у 2026 році, пише Android Authority.

Сама компанія наразі заперечує будь-які подібні заяви, однак у звіті Adweek, який вперше підняв цю тему, йдеться про те, що два клієнти, які потенційно можуть розміщувати свої оголошення у Gemini, розповіли про можливий запуск у 2026 році.

Водночас Ден Тейлор, віцепрезидент з глобальної реклами в Google, каже, що будь-які подібні заяви є брехнею і компанія наразі не планує впроваджувати рекламу у чат-бот.

Наразі єдиним способом монетизації чат-ботів, включно з Gemini, є різноманітні підписки, що дають додаткові можливості чи доступ до потужніших моделей. Рекламні оголошення можуть стати наступним кроком у цій сфері. До речі, крім Google, подібні плани також має OpenAI.