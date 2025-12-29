Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ

10:16 29.12.2025 |

Новини IT

Наразі на ринку оперативної пам'яті існує дефіцит через величезний попит спричинений центрами обробки даних для штучного інтелекту. Проте невдовзі на цьому ринку може з'явиться нова компанія - ASUS. Про це сповіщає Sakhtafzarmag.

Згідно з повідомленням, ASUS планує вийти на ринок пам'яті до кінця другого кварталу 2026 року, тобто орієнтовно влітку. Це можливо за умови, що ситуація на ринку не стабілізується. Водночас попередні заяви самих виробників свідчать, що протягом наступного року ситуація може лише погіршитися.

ASUS має кілька причин для виходу на ринок пам'яті. По-перше, це гарантія стабільних постачань оперативної пам'яті для власних ноутбуків, що завдяки власному виробництву може зробити їх більш конкурентоспроможними.

Крім того, ASUS зможе зайняти нішу на ринку, яка з'явилася після того, як деякі компанії зосередилися на пам'яті для датацентрів, зокрема Micron, яка закрила бренд Crucial.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес