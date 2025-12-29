ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ

Наразі на ринку оперативної пам'яті існує дефіцит через величезний попит спричинений центрами обробки даних для штучного інтелекту. Проте невдовзі на цьому ринку може з'явиться нова компанія - ASUS. Про це сповіщає Sakhtafzarmag.

Згідно з повідомленням, ASUS планує вийти на ринок пам'яті до кінця другого кварталу 2026 року, тобто орієнтовно влітку. Це можливо за умови, що ситуація на ринку не стабілізується. Водночас попередні заяви самих виробників свідчать, що протягом наступного року ситуація може лише погіршитися.

ASUS має кілька причин для виходу на ринок пам'яті. По-перше, це гарантія стабільних постачань оперативної пам'яті для власних ноутбуків, що завдяки власному виробництву може зробити їх більш конкурентоспроможними.

Крім того, ASUS зможе зайняти нішу на ринку, яка з'явилася після того, як деякі компанії зосередилися на пам'яті для датацентрів, зокрема Micron, яка закрила бренд Crucial.

