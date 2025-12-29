Фінансові новини
- |
- 29.12.25
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
10:16 29.12.2025 |
Наразі на ринку оперативної пам'яті існує дефіцит через величезний попит спричинений центрами обробки даних для штучного інтелекту. Проте невдовзі на цьому ринку може з'явиться нова компанія - ASUS. Про це сповіщає Sakhtafzarmag.
Згідно з повідомленням, ASUS планує вийти на ринок пам'яті до кінця другого кварталу 2026 року, тобто орієнтовно влітку. Це можливо за умови, що ситуація на ринку не стабілізується. Водночас попередні заяви самих виробників свідчать, що протягом наступного року ситуація може лише погіршитися.
ASUS має кілька причин для виходу на ринок пам'яті. По-перше, це гарантія стабільних постачань оперативної пам'яті для власних ноутбуків, що завдяки власному виробництву може зробити їх більш конкурентоспроможними.
Крім того, ASUS зможе зайняти нішу на ринку, яка з'явилася після того, як деякі компанії зосередилися на пам'яті для датацентрів, зокрема Micron, яка закрила бренд Crucial.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
Бізнес
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA