Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
11:12 31.12.2025 |
Данська транспортно-логістична компанія A.P.Moeller‑Maersk повідомила про оновлення з 5 січня 2026 року тарифів на залізничні перевезення контейнерів на імпорт, порівняно із введеними з 1 жовтня цього року тарифами, мова йде про підвищення тарифів на 20-футовий контейнер на 5,6-20%.
"Нові ставки по імпорту застосовуються до нових заявок (за датою отримання Delivery Order)", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.
Згідно з оновленими тарифами, найбільше подорожчає доставка 20-футового контейнеру (20DV) з порту Гданськ (Gdansk DCT) до терміналу у Борисполі - на 20%, до $1,8 тис.
Збільшення тарифу імпорту до терміналу Мостиська складе 12% - до $1,4 тис., Тернополя - 10%, до $1,65 тис.
Найдорожчі тарифи доставки з Гданську до Дніпра (Ліски), Запоріжжя та Харкова - по $1,9 тис., але їх збільшення складе всього 5,6%.
Ціна імпорту 20-футового контейнеру з Гданську до Клевані та Вінниці за оновленими тарифами Maersk зросла на 9,7-9,1% - відповідно до $1,7 тис. та $1,8 тис., а термінал Полтави зник з таблиці доставки по імпорту та експорту.
Щодо напрямку через Рибний порт "Чорноморськ", то у випадку Харкова та Мостиської тарифи залишаться незмінними - відповідно $630 та $690, тоді як в інші шість терміналів вони зростуть на 13-17,6%.
З початку січня ціна імпорту до Борисполя 20-футового контейнера становитиме $630, до Вінниці - $600, до Тернополя, Дніпра та Запоріжжя - $720, а до Клевані - $780.
A.P. Moller - Maersk працює у понад 130 країнах і має близько 100 тис. співробітників.
