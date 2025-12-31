Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України

31.12.2025

Економіка

Данська транспортно-логістична компанія A.P.Moeller‑Maersk повідомила про оновлення з 5 січня 2026 року тарифів на залізничні перевезення контейнерів на імпорт, порівняно із введеними з 1 жовтня цього року тарифами, мова йде про підвищення тарифів на 20-футовий контейнер на 5,6-20%.

"Нові ставки по імпорту застосовуються до нових заявок (за датою отримання Delivery Order)", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

Згідно з оновленими тарифами, найбільше подорожчає доставка 20-футового контейнеру (20DV) з порту Гданськ (Gdansk DCT) до терміналу у Борисполі - на 20%, до $1,8 тис.

Збільшення тарифу імпорту до терміналу Мостиська складе 12% - до $1,4 тис., Тернополя - 10%, до $1,65 тис.

Найдорожчі тарифи доставки з Гданську до Дніпра (Ліски), Запоріжжя та Харкова - по $1,9 тис., але їх збільшення складе всього 5,6%.

Ціна імпорту 20-футового контейнеру з Гданську до Клевані та Вінниці за оновленими тарифами Maersk зросла на 9,7-9,1% - відповідно до $1,7 тис. та $1,8 тис., а термінал Полтави зник з таблиці доставки по імпорту та експорту.

Щодо напрямку через Рибний порт "Чорноморськ", то у випадку Харкова та Мостиської тарифи залишаться незмінними - відповідно $630 та $690, тоді як в інші шість терміналів вони зростуть на 13-17,6%.

З початку січня ціна імпорту до Борисполя 20-футового контейнера становитиме $630, до Вінниці - $600, до Тернополя, Дніпра та Запоріжжя - $720, а до Клевані - $780.

A.P. Moller - Maersk працює у понад 130 країнах і має близько 100 тис. співробітників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

Бізнес