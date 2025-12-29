Фінансові новини
- |
- 29.12.25
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
09:05 29.12.2025 |
Microsoft повідомила про вдосконалення функції пошуку у провіднику файлів Windows 11, спрямовані на зниження споживання оперативної пам'яті та підвищення швидкості роботи. Про це повідомили Windows Latest. Зміни представлені у версії Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, яка наразі доступна у Dev та Beta-каналах і поступово впроваджується у ручному форматі "ввімкнено".
Основне оновлення стосується усунення дублювання процесів індексації файлів. Раніше система могла повторно сканувати однакові шляхи, що призводило до зайвого навантаження на ресурси. Тепер пошук використовує єдиний консолідований індекс, пропускаючи дублікати. Це має забезпечити швидший пошук файлів та зменшити використання оперативної пам'яті під час операцій у провіднику.
У релізних нотатках також зазначено, що Microsoft виправила низку проблем із надійністю провідника та оптимізувала роботу з системними і додатковими дисками. За словами розробників, новий підхід дозволить підвищити загальну чутливість та стабільність провідника, особливо під час частих пошукових запитів у різних теках і на кількох накопичувачах.
Функцію поки що розгортають у контрольованому режимі з ручним увімкненням, але користувачі одразу помітять покращення. Після завершення тестування її активують за замовчуванням і поступово додадуть до стабільних версій Windows 11.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
Бізнес
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA