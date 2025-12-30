Фінансові новини
- |
- 30.12.25
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
08:24 30.12.2025 |
Влада Китаю зобов'язала автовиробників оснащувати всі нові легкові автомобілі механічними дверними ручками. Нові вимоги набудуть чинності з 2027 року і поширюватимуться на машини масою до 3,5 тонни.
Що відомо
Згідно з постановою Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР, двері повинні відкриватися механічно як ззовні, так і зсередини навіть при повному знеструмленні автомобіля або після серйозного ДТП. Вимога спрямована на спрощення евакуації пасажирів і доступ рятувальників до салону.
Рішення прийняте після серії смертельних аварій, в яких відмова електричних систем блокувала двері. Наводяться інциденти в Ченду і Тунліні з електромобілем Xiaomi SU7: очевидці не змогли відкрити двері після удару, а аварійний механізм виявився прихованим і труднодоступним.
Під нові правила підпадають висувні та кнопкові дверні ручки з електроприводом, які широко використовуються Tesla, BYD і Xiaomi. Раніше такі рішення просувалися заради поліпшення аеродинаміки та незначного приросту запасу ходу - близько 0,6 кВт·год на 100 км.
Враховуючи статус Китаю як найбільшого експортера автомобілів, очікується, що нові вимоги вплинуть і на глобальний автопром. Китайські бренди, ймовірно, уніфікують конструкції для внутрішнього та зовнішніх ринків, а західні автовиробники можуть переглянути свої платформи для відповідності китайським стандартам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
Бізнес
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя