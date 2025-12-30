Авторизация

Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях

08:24 30.12.2025

Транспорт

Влада Китаю зобов'язала автовиробників оснащувати всі нові легкові автомобілі механічними дверними ручками. Нові вимоги набудуть чинності з 2027 року і поширюватимуться на машини масою до 3,5 тонни.


Що відомо

Згідно з постановою Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР, двері повинні відкриватися механічно як ззовні, так і зсередини навіть при повному знеструмленні автомобіля або після серйозного ДТП. Вимога спрямована на спрощення евакуації пасажирів і доступ рятувальників до салону.

Рішення прийняте після серії смертельних аварій, в яких відмова електричних систем блокувала двері. Наводяться інциденти в Ченду і Тунліні з електромобілем Xiaomi SU7: очевидці не змогли відкрити двері після удару, а аварійний механізм виявився прихованим і труднодоступним.

Під нові правила підпадають висувні та кнопкові дверні ручки з електроприводом, які широко використовуються Tesla, BYD і Xiaomi. Раніше такі рішення просувалися заради поліпшення аеродинаміки та незначного приросту запасу ходу - близько 0,6 кВт·год на 100 км.

Враховуючи статус Китаю як найбільшого експортера автомобілів, очікується, що нові вимоги вплинуть і на глобальний автопром. Китайські бренди, ймовірно, уніфікують конструкції для внутрішнього та зовнішніх ринків, а західні автовиробники можуть переглянути свої платформи для відповідності китайським стандартам.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

