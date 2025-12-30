Авторизация

В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: основні зміни

10:24 30.12.2025 |

Економіка

З 26 лютого 2026 року в Україні набирає чинності оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР).

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів №513, яким внесено коригування до Порядку надсилання контролюючими органами ППР платникам податків, повідомляє Державна податкова служба.


Згідно із повідомленням, серед основних нововведень:

  • врахування окремих правил сплати податкових зобов'язань під час воєнного стану. Якщо платник сплачує податкове зобов'язання протягом 30 календарних днів після отримання ППР (форми "Р" та "Д"), штрафи та пеня не нараховуються, а нове ППР не оформлюється;
  • оформлення ППР у разі ліквідації контролюючого органу. Якщо ліквідовано орган ДПС, який видав попереднє ППР, нове рішення оформлює орган, що адмініструє податки та збори платника;
  • оновлення форм ППР (додатки 1-30) з новою нумерацією. Зокрема, форми доповнено уточненими підставами для надсилання ППР, уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації, а також оновленим форматом реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції.

    • Додаткові зручності для платників:

  • відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов'язань;
  • QR-коди для швидкої та зручної сплати податкових платежів. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2179
    		  0,2848
    		 0,68
    EUR
    		 1
    		 49,6525
    		  0,2260
    		 0,46

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
    EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
    EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

    Бізнес