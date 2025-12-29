Авторизация

Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла

09:19 29.12.2025 |

Новини IT

Xiaomi оголосила про запуск нової високоавтоматизованої фабрики, що працює в повній темряві та без участі людей - вона стала одним із найтехнологічніших підприємств в екосистемі компанії.

Фабрика виробляє велику розумну побутову техніку та об'єднує проектування, розробку та масове виробництво під одним дахом. Новий об'єкт продовжує стратегію компанії з розширення власного промислового кластеру та зниження залежності від сторонніх підрядників.
Що відомо

Фабрика Xiaomi в Ухані (Wuhan) є повністю автономним виробничим комплексом, що працює 24/7 без людського втручання. Підприємство використовує зв'язок з штучним інтелектом, IoT‑систем та великих даних, що дозволяє автоматизувати весь цикл - від зборки до контролю якості.

Цікаво, що фабрика Xiaomi працює в абсолютній темряві - для роботів та ІІ не потрібне освітлення. Масштаби виробництва такі, що кожні 6,5 секунд з конвеєра сходить кондиціонер!

Компанія активно розвиває напрямок розумного будинку та прагне прискорити випуск пристроїв, одночасно підвищуючи якість та знижуючи собівартість, чому сприяє і відсутність необхідності освітлення приміщень.
За матеріалами: gagadget.com
 

