- 29.12.25
- 13:15
Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
09:19 29.12.2025 |
Xiaomi оголосила про запуск нової високоавтоматизованої фабрики, що працює в повній темряві та без участі людей - вона стала одним із найтехнологічніших підприємств в екосистемі компанії.
Фабрика виробляє велику розумну побутову техніку та об'єднує проектування, розробку та масове виробництво під одним дахом. Новий об'єкт продовжує стратегію компанії з розширення власного промислового кластеру та зниження залежності від сторонніх підрядників.
Що відомо
Фабрика Xiaomi в Ухані (Wuhan) є повністю автономним виробничим комплексом, що працює 24/7 без людського втручання. Підприємство використовує зв'язок з штучним інтелектом, IoT‑систем та великих даних, що дозволяє автоматизувати весь цикл - від зборки до контролю якості.
Цікаво, що фабрика Xiaomi працює в абсолютній темряві - для роботів та ІІ не потрібне освітлення. Масштаби виробництва такі, що кожні 6,5 секунд з конвеєра сходить кондиціонер!
Компанія активно розвиває напрямок розумного будинку та прагне прискорити випуск пристроїв, одночасно підвищуючи якість та знижуючи собівартість, чому сприяє і відсутність необхідності освітлення приміщень.
