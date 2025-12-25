Фінансові новини
25.12.25
- 21:58
- RSS
- мапа сайту
Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
15:24 25.12.2025
Сенсорні екрани в сучасних автомобілях можуть суттєво знижувати безпеку водіння. Нове дослідження Вашингтонського університету (University of Washington) і Дослідницького інституту Toyota (Toyota Research Institute) показує, що робота з тачскрінами погіршує контроль над автомобілем і різко знижує точність дій водія.
Що відомо
Експеримент провели за участі 16 людей в автомобільному симуляторі з 12-дюймовим центральним дисплеєм. Учасники одночасно керували автомобілем, взаємодіяли з екраном і виконували завдання, що імітує типове когнітивне навантаження в реальному трафіку. Дослідники відстежували рухи очей і рук, а також фізіологічні показники уваги.
Навіть без додаткових завдань водії на 42% частіше відхилялися від своєї смуги при використанні сенсорного екрана. Ефективність роботи з інтерфейсом падала на 58% під час руху й ще на 17% при підвищеному розумовому навантаженні.
Також змінювався поведінковий патерн уваги. Погляди на екран ставали на 26% коротшими, а кількість спроб натискання "наосліп" зростала з 63% до 71%, що призводило до промахів і більш тривалого візуального пошуку.
Автори зазначають, що з відмовою автовиробників від фізичних кнопок на користь великих дисплеїв ризик перенавантаження уваги водія зростає. Можливим рішенням вони називають адаптивні інтерфейси, які можуть спрощувати керування і приховувати другорядні функції, коли система фіксує високий рівень навантаження.
