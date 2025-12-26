Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд

Індійський постачальник ІТ-послуг Coforge повідомив про придбання американської Encora, що займається розробками в сфері штучного інтелекту, в інвестфірмах Advent International і Warburg Pincus за $2,35 млрд.

Як повідомляють у пресрелізі Coforge, ця угода, як очікують, принесе компанії виручку приблизно в $2 млрд за фінансовий рік, що завершиться в березні 2027 року.

Coforge випустить привілейовані акції для часткової оплати покупки. У результаті акціонери Encora отримають 20% акцій індійської компанії.

Котирування акцій Coforge знизилися на 3,7% за підсумками торгів у п'ятницю.

