Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail

08:10 26.12.2025 |

Новини IT

Компанія Google найближчим часом дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти Gmail.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Standard.

Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці підтримки Google, користувачі зможуть змінити чинну адресу з доменом «@gmail.com» на нову - з іншим іменем користувача, зберігши при цьому той самий обліковий запис Google.

У компанії пояснили, що після зміни адреси стара електронна пошта автоматично стане «псевдонімом». Це означає, що листи, надіслані як на стару, так і на нову адресу Gmail, надходитимуть до однієї папки «Вхідні».

Також користувачі зможуть входити в такі сервіси Google, як Gmail, YouTube, Карти, Диск і Google Play, використовуючи будь-яку з цих адрес.

Компанія заявила, що нову можливість впроваджуватимуть поступово. Наголошується, що жодні дані користувачів - фотографії, електронні листи, повідомлення та файли, пов'язані з обліковим записом, - не будуть втрачені.

Раніше більшість користувачів Gmail не мали змоги змінювати адресу електронної пошти, тоді як власники облікових записів зі сторонніми адресами могли скористатися такою опцією.
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,17 0,40 42,0000  0,12 0,28
EUR 49,3415  0,23 0,46 49,4465  0,17 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес