Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
08:10 26.12.2025 |
Компанія Google найближчим часом дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти Gmail.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Standard.
Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці підтримки Google, користувачі зможуть змінити чинну адресу з доменом «@gmail.com» на нову - з іншим іменем користувача, зберігши при цьому той самий обліковий запис Google.
У компанії пояснили, що після зміни адреси стара електронна пошта автоматично стане «псевдонімом». Це означає, що листи, надіслані як на стару, так і на нову адресу Gmail, надходитимуть до однієї папки «Вхідні».
Також користувачі зможуть входити в такі сервіси Google, як Gmail, YouTube, Карти, Диск і Google Play, використовуючи будь-яку з цих адрес.
Компанія заявила, що нову можливість впроваджуватимуть поступово. Наголошується, що жодні дані користувачів - фотографії, електронні листи, повідомлення та файли, пов'язані з обліковим записом, - не будуть втрачені.
Раніше більшість користувачів Gmail не мали змоги змінювати адресу електронної пошти, тоді як власники облікових записів зі сторонніми адресами могли скористатися такою опцією.
