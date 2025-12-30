Фінансові новини
30.12.25
- 12:04
- RSS
- мапа сайту
NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
10:12 30.12.2025 |
Компанія NVIDIA офіційно отримала частку в Intel, придбавши 214,7 млн акцій по ціні $23,28 за штуку, передає Reuters. Загальна сума угоди склала $5 млрд. Домовленість була укладена ще у вересні цього року, а Федеральна торгова комісія США надала дозвіл на операцію на початку грудня.
На момент оголошення угоди ціна акцій Intel була на 6% вищою за ринкову, однак нині вона становить на 36% менше від поточної вартості акцій компанії.
Капіталізація Intel на час публікації оцінюється у $172,67 млрд. Це значне зростання порівняно з 2024 роком та більшою частиною 2025-го, коли ринкова вартість Intel падала до $82,71 млрд.
Фінансові труднощі Intel були пов'язані з масштабними витратами на виробничі потужності та занепокоєнням щодо національної безпеки через минулі зв'язки генерального директора Ліп-Бу Тана з Китаєм. У серпні 2025 року президент США Дональд Трамп навіть розглядав його усунення з посади, але після примирення уряд США інвестував $8,9 млрд у компанію.
Після цього Intel та NVIDIA оголосили про спільну розробку систем-на-чипі (SoC) Intel x86 із вбудованими чипами відеокарт NVIDIA RTX. За попередньою інформацією, проєкт готувався ще до державних інвестицій. Однак точні терміни виходу нових спільних продуктів поки не відомі.
