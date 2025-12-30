Авторизация

NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд

10:12 30.12.2025 |

Новини IT

Компанія NVIDIA офіційно отримала частку в Intel, придбавши 214,7 млн акцій по ціні $23,28 за штуку, передає Reuters. Загальна сума угоди склала $5 млрд. Домовленість була укладена ще у вересні цього року, а Федеральна торгова комісія США надала дозвіл на операцію на початку грудня.

На момент оголошення угоди ціна акцій Intel була на 6% вищою за ринкову, однак нині вона становить на 36% менше від поточної вартості акцій компанії.

Капіталізація Intel на час публікації оцінюється у $172,67 млрд. Це значне зростання порівняно з 2024 роком та більшою частиною 2025-го, коли ринкова вартість Intel падала до $82,71 млрд.

Фінансові труднощі Intel були пов'язані з масштабними витратами на виробничі потужності та занепокоєнням щодо національної безпеки через минулі зв'язки генерального директора Ліп-Бу Тана з Китаєм. У серпні 2025 року президент США Дональд Трамп навіть розглядав його усунення з посади, але після примирення уряд США інвестував $8,9 млрд у компанію.

Після цього Intel та NVIDIA оголосили про спільну розробку систем-на-чипі (SoC) Intel x86 із вбудованими чипами відеокарт NVIDIA RTX. За попередньою інформацією, проєкт готувався ще до державних інвестицій. Однак точні терміни виходу нових спільних продуктів поки не відомі.
За матеріалами: mezha.ua
 

