Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона

Україна готова розглянути компромісний варіант щодо створення вільної економічної зони, запропонований США і який передбачатиме відведення ЗСУ і армії РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу  Fox News

 , опублікованому в понеділок, 29 грудня.

Зеленський підкреслив, що Україна не може відмовитися від своїх територій для врегулювання війни з Росією, оскільки це суперечить законам країни, позиції суспільства і реальній ситуації на місцях. "Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не тільки про закон - там живуть люди, там знаходиться наша армія", - розповів він в інтерв'ю.

"Якщо ми відходимо на кілька кілометрів, то Росія повинна вжити дзеркальних заходів і також відвести сили на кілька кілометрів. У такій вільній економічній зоні діятимуть особливі правила", - також підкреслив Зеленський.


Питання територій - найскладніше у мирних переговорах

Президент визнав, що питання територій залишається найскладнішим у мирних переговорах. За його словами, це єдиний пункт, де позиції Києва і Москви істотно розходяться. Президент країни зазначив, що на неокупованих територіях досі проживають близько 300 тисяч українців, багато з яких постраждали від російського вторгнення і бойових дій. Питання територій не можна розглядати формально або суто політично, підсумував він.

Зеленський додав, що ухвалення територіальних рішень має бути попередньо розглянуте на референдумі. "Всі хочуть миру, але не за будь-яку ціну. Референдум про відмову від територій не буде позитивним для України", - заявив він.


Трамп і Зеленський: Мирний план узгоджений на 90 відсотків

28 грудня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори у Флориді. За їхніми підсумками глави України і США заявили, що сторони "дуже близькі до мети" мирного врегулювання війни в Україні.

За словами Володимира Зеленського, "20 пунктів мирного плану узгоджені на 90 відсотків", а гарантії безпеки з боку США вже узгоджені повністю. Тоді ж президент України не виключив, що мирний план буде винесений на референдум - насамперед, через "дуже складне питання територій".
За матеріалами: Deutsche Welle
