Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину

Китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт правил, які мають врегулювати застосування штучного інтелекту, здатного імітувати поведінку людини. Про це пише Bloomberg.

Документ передбачає, що компанії-розробники повинні забезпечити етичність, безпеку та прозорість своїх сервісів. Користувачі мають отримувати чітке повідомлення про взаємодію з ШІ під час входу в систему, а також кожні дві години або у випадках, коли виявляються ознаки надмірної залежності.

У проєкті зазначено, що такі системи повинні діяти відповідно до "основних соціалістичних цінностей" та не допускати поширення матеріалів, які можуть становити загрозу національній безпеці. Перед запуском функцій, що імітують людину, компанії зобов'язані провести оцінку безпеки та подати звіт до провінційного управління кіберпростору. Також передбачено вимогу звітувати у випадку, якщо сервіс досягає одного мільйона зареєстрованих користувачів або 100 тисяч активних користувачів на місяць.

Регулятор наголошує на необхідності створення систем етичного та безпекового контролю для таких технологій. Водночас Китай продовжує активно інвестувати у розвиток штучного інтелекту як стратегічної галузі, прагнучи поєднати економічне зростання з гарантіями соціальної стабільності.

Громадське обговорення запропонованих правил триватиме до 25 січня 2026 року. Після цього документ може стати основою для офіційного регулювання діяльності компаній, що розробляють та впроваджують "людиноподібний" ШІ.

