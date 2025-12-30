Фінансові новини
- |
- 30.12.25
- |
- 07:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
13:07 29.12.2025 |
Китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт правил, які мають врегулювати застосування штучного інтелекту, здатного імітувати поведінку людини. Про це пише Bloomberg.
Документ передбачає, що компанії-розробники повинні забезпечити етичність, безпеку та прозорість своїх сервісів. Користувачі мають отримувати чітке повідомлення про взаємодію з ШІ під час входу в систему, а також кожні дві години або у випадках, коли виявляються ознаки надмірної залежності.
У проєкті зазначено, що такі системи повинні діяти відповідно до "основних соціалістичних цінностей" та не допускати поширення матеріалів, які можуть становити загрозу національній безпеці. Перед запуском функцій, що імітують людину, компанії зобов'язані провести оцінку безпеки та подати звіт до провінційного управління кіберпростору. Також передбачено вимогу звітувати у випадку, якщо сервіс досягає одного мільйона зареєстрованих користувачів або 100 тисяч активних користувачів на місяць.
Регулятор наголошує на необхідності створення систем етичного та безпекового контролю для таких технологій. Водночас Китай продовжує активно інвестувати у розвиток штучного інтелекту як стратегічної галузі, прагнучи поєднати економічне зростання з гарантіями соціальної стабільності.
Громадське обговорення запропонованих правил триватиме до 25 січня 2026 року. Після цього документ може стати основою для офіційного регулювання діяльності компаній, що розробляють та впроваджують "людиноподібний" ШІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
Бізнес
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу