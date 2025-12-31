Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
11:29 31.12.2025 |
У грудні Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдавши щонайменше 24 удари по нафтопереробних заводах, нафтових танкерах та інших об'єктах в морі, а також по трубопровідній інфраструктурі.
Про це свідчить аналіз Bloomberg на основі публічних заяв з України та росії.
Цього місяця українські військові завдали найбільшої кількості ударів по російських обʼєктах та найширшому переліку цілей від початку повномасштабної війни.
За матеріалами:
hromadske.ua
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
|Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона
|В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: основні зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
Бізнес
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте