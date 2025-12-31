Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg

У грудні Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдавши щонайменше 24 удари по нафтопереробних заводах, нафтових танкерах та інших об'єктах в морі, а також по трубопровідній інфраструктурі.  

Про це свідчить аналіз Bloomberg на основі публічних заяв з України та росії. 

Цього місяця українські військові завдали найбільшої кількості ударів по російських обʼєктах та найширшому переліку цілей від початку повномасштабної війни.

Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg

Зазначимо, що після публікації цього аналізу, в росії вже сталася чергова атака дронів: у ніч проти 31 грудня пожежа здійнялася на Туапсинському нафтопереробному заводі та причалі у порту.

Як вказує видання, ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який зазнає труднощів і через міжнародні санкції проти провідних російських виробників нафти. Хоча москва досі постачає значні обсяги сирої нафти, грошей, які країна отримує за це, - меншає. Як очікують у росії, доходи від нафти та газу цього року впадуть до 23% бюджетних доходів, що є рекордно низьким показником.

Київ посилив атаки на морську інфраструктуру, включно з неодноразовими нападами на нафтогазові родовища «Лукойла» у Каспійському морі. Протягом місяця також під ударом були чорноморські порти Тамань і Ростов, внаслідок чого загорілося кілька танкерів.

У внутрішніх районах продовжувалися удари по російських паливних заводах. Зокрема, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише кілька днів тому крилаті ракети Storm Shadow поцілили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів.

Тим часом росія регулярно бʼє по українських енергетичних та цивільних цілях, залишаючи тисячі людей без світла, води та опалення взимку. Ці атаки продовжуються, попри дипломатичну активність, коли президент США Дональд Трамп наполягає на врегулюванні війни.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес