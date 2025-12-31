Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg

Зазначимо, що після публікації цього аналізу, в росії вже сталася чергова атака дронів: у ніч проти 31 грудня пожежа здійнялася на Туапсинському нафтопереробному заводі та причалі у порту.

Як вказує видання, ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який зазнає труднощів і через міжнародні санкції проти провідних російських виробників нафти. Хоча москва досі постачає значні обсяги сирої нафти, грошей, які країна отримує за це, - меншає. Як очікують у росії, доходи від нафти та газу цього року впадуть до 23% бюджетних доходів, що є рекордно низьким показником.

Київ посилив атаки на морську інфраструктуру, включно з неодноразовими нападами на нафтогазові родовища «Лукойла» у Каспійському морі. Протягом місяця також під ударом були чорноморські порти Тамань і Ростов, внаслідок чого загорілося кілька танкерів.

У внутрішніх районах продовжувалися удари по російських паливних заводах. Зокрема, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише кілька днів тому крилаті ракети Storm Shadow поцілили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів.

Тим часом росія регулярно бʼє по українських енергетичних та цивільних цілях, залишаючи тисячі людей без світла, води та опалення взимку. Ці атаки продовжуються, попри дипломатичну активність, коли президент США Дональд Трамп наполягає на врегулюванні війни.