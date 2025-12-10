Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS

Кількість мільярдерів у світі зросла на 8,8% - з 2682 до майже 3000 осіб. На відміну від стрибка 2021 року, пов'язаного зі зростанням вартості активів після пандемії, цьогорічне збільшення відображає реальний бізнес-успіх та інновації.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані швейцарського банку UBS.

196 self-made мільярдерів додали до глобального багатства $386,5 млрд, створюючи компанії у сферах від маркетингового програмного забезпечення та генетики до зрідженого природного газу та інфраструктури. Лідерами зростання залишаються США та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Водночас прискорюється передача багатства між поколіннями. У 2025 році 91 спадкоємець (64 чоловіки та 27 жінок) успадкував рекордні $297,8 млрд, що на 36% більше, ніж у 2024 році. Загальна кількість мультипоколінних мільярдерів досягла 860 осіб із активами $4,7 трильйона.

Мільярдери технологічного сектору збільшили своє багатство на 23,8%, тоді як споживчий та роздрібний сектор зростав лише на 5,3% через втрату імпульсу європейської luxury-індустрії на користь китайських брендів. Найшвидше зростання демонстрував промисловий сектор ‒ 27,1% до $1,7 трлн. Фінансові послуги виросли на 17% до $2,3 трлн завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалют, причому self-made мільярдери контролюють 80% багатства цього сегменту.

Середнє багатство жінок-мільярдерок зросло на 8,4% до $5,2 млрд, що більше ніж удвічі перевищує темпи зростання чоловіків (3,2% до $5,4 млрд). Це вже четвертий рік поспіль, коли жінки випереджають чоловіків у темпах накопичення капіталу, хоча їхня кількість залишається меншою - 374 проти 2545.

36% мільярдерів переїхали принаймні один раз, а 9% розглядають таку можливість. Основними мотивами релокації є якість життя (36%), геополітичні ризики (36%) та оптимізація податків (35%). Понад 80% мільярдерів, які мають дітей, прагнуть, щоб спадкоємці досягли успіху самостійно, а дві третини сподіваються, що діти реалізують власні пристрасті; більше половини бажають, щоб діти використовували своє багатство для позитивного впливу на світ.

Молодше покоління мільярдерів більше цінує технології, інновації, спосіб життя та імпакт-інвестування, ніж попереднє. 75% опитаних вважають технології та штучний інтелект головними соціальними викликами майбутнього, далі йдуть зміна клімату (55%) та бідність із нерівністю (45%).

Попри волатильність 2025 року, Північна Америка залишається головним інвестиційним напрямком (63%), за нею слідують Західна Європа (40%) та Велика Китайська зона (34%). 42% мільярдерів планують збільшити інвестиції в акції ринків, що розвиваються, протягом наступних 12 місяців. Найбільші занепокоєння на рік: тарифи (66%), великі геополітичні конфлікти (63%) та політична невизначеність (59%).

За прогнозами UBS, до 2040 року мільярдери передадуть близько $6,9 трлн багатства у спадок, з яких щонайменше $5,9 трильйона отримають діти безпосередньо або через подружжя.



