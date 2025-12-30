Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія збільшує підтримку українських фермерів

Норвегія спрямує 40 мільйонів крон (біля 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні.

Як передає "Європейська правда" із посиланням на сайт уряду Норвегії, ці кошти будуть витрачені через Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН.

"Росія має багато способів, якими вона намагається поставити український народ на коліна. Один із них - знищити здатність країни виробляти продукти харчування для власного населення та продукти харчування на експорт. Норвегія підтримує зусилля ООН, спрямовані на те, щоб українські фермери могли продовжувати працювати",- урядовий сайт цитує заяву норвезького міністра співробітництва в галузі розвитку Осмунда Аукруста.

Як повідомляється, ці кошти будуть спрямовані на картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські господарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби. Зокрема, домогосподарства будуть забезпечені щойно вилупленими курчатами, грошовою допомогою та ваучерами на корм та ветеринарні послуги.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення РФ, Норвегія надала підтримку сільськогосподарським проєктам ООН на суму 150 мільйонів норвезьких крон (біля 630 млн грн). З них 42,7 мільйона норвезьких крон (180 млн грн) було спрямовано на обстеження земель, забруднених мінами.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес