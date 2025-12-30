Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США

Венесуела почала закривати свердловини в регіоні, де розташовані найбільші у світі родовища нафти, через блокаду адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовану на фінансове обмеження країни. Про це пише Bloomberg.

За словами одного з джерел агентства, закриття свердловин розглядається як крайній захід через експлуатаційні труднощі та високі витрати на перезапуск.

Державна нафтогазова компанія Petroleos de Venezuela 23 грудня схвалила ідею скорочення видобутку.

План полягає в тому, щоб закрити свердловини в районі поясу Ориноко (найбільшому родовищі важкої нафти), а потім перейти до решти родовищ, Аякучо та Карабобо, які містять менше важкої нафти.

28 грудня компанія почала закривати свердловини в поясі Ориноко, оскільки державний нафтопереробний завод вичерпав свої потужності, а запаси зросли.

PDVSA прагне скоротити видобуток у поясі Ориноко щонайменше на 25% до 500 000 барелів на день, повідомили джерела. Це скорочення становить 15% від загального обсягу видобутку Венесуели у 1,1 мільйона барелів на день.

Основним покупцем нафти з Венесуели є Китай. США запровадили санкції проти Венесуели у 2019 році, а у грудні 2025-го президент Трамп наказав запровадити військову блокаду, заявивши, що це необхідно для зупинки наркокартелів.