Фінансові новини

- 16.12.25
- 12:39
"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
08:05 16.12.2025
Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи.
Про це йдеться у спільній позиції згаданих вище компаній, яка є в розпорядженні ЕП.
"Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками, закріпленими в рамках ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами", - вказано в документі.
"Важливо підкреслити, що законопроєкти передбачають чіткий виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються. Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання", - пояснюють підписанти.
