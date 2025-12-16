Фінансові новини

Авторизация

"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду

08:05 16.12.2025 |

Економіка

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи.

Про це йдеться у спільній позиції згаданих вище компаній, яка є в розпорядженні ЕП.

"Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками, закріпленими в рамках ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами", - вказано в документі.

"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду

"Важливо підкреслити, що законопроєкти передбачають чіткий виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються. Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання", - пояснюють підписанти.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8724  0,07 0,16 42,4280  0,05 0,11
EUR 49,1944  0,03 0,07 49,8960  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,10 0,24 42,1900  0,09 0,21
EUR 49,5715  0,09 0,18 49,5860  0,07 0,15

Бізнес