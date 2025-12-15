Фінансові новини
Росія атакувала цивільне судно з українською олією
08:49 15.12.2025 |
Росія здійснила атаку на цивільне судно, яке транспортувало до Єгипту українську соняшникову олію.
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
"13 грудня 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту", - зазначено у повідомленні.
"Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки", - розповіли у ВМС України.
Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО, зазначено у повідомленні.
Російська Федерація грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права, зазначили у ВМС України. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо.
"Наразі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба", - говориться у повідомленні.
Екіпаж не постраждав, судно прямує у порт призначення, повідомляють у ВМС.
Росія своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства, говориться у повідомленні.
"Але Україну не зламати - ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море", - зазначили у ВМС.
