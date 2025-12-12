ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac

Зловмисники застосовують нову схему для поширення шкідливого ПЗ Atomic macOS Stealer (AMOS), використовуючи довіру користувачів до чат-ботів на зразок ChatGPT від OpenAI чи Grok від xAI. Про це повідомляє Huntress у своєму дослідженні.

За словами Huntress, шахраї створюють публічні чати з ботами, що містять ввічливі покрокові інструкції для розв'язання різних проблем на Mac, наприклад, звільнення пам'яті. У таких посібниках також наводяться команди для термінала macOS, які користувачі помилково вважають корисними для очищення сховища системи.

Після цього зловмисники, які створювали чати, починають платити Google, щоб ці інструкції підіймалися якомога вище у результатах пошуку. За прикладами Huntress, результати з Grok і ChatGPT у деяких випадках з'являлися навіть вище за органічну стрічку видачі.

Коли користувачі, думаючи, що знайшли простий спосіб очистити сховище на Mac, переходять за такими посиланнями та вводять запропоновану команду, вони насправді не звільняють місце, а запускають інсталяцію й виконання AMOS. Після цього зловмисники без особливих зусиль отримують доступ до паролів, облікових записів та іншої конфіденційної інформації жертви.