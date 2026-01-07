Фінансові новини
- 07.01.26
- 23:24
- RSS
- мапа сайту
Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
11:38 07.01.2026 |
Universal Music Group (UMG) уклала партнерство з NVIDIA для впровадження нової моделі штучного інтелекту у свій музичний каталог. Про це пише The Verge.
Йдеться про Music Flamingo - систему розуміння музики на базі ШІ, створену NVIDIA спільно з дослідниками Університету Меріленду, яка була представлена у листопаді 2025 року. Модель здатна аналізувати треки тривалістю до 15 хвилин та розпізнавати елементи музики, включно зі структурою композиції, гармонією, емоційними переходами та акордовими прогресіями.
UMG зазначає, що співпраця спрямована на розвиток "відповідального ШІ", який допоможе користувачам знаходити музику не лише за жанрами чи плейлистами, а й за емоційними характеристиками та культурним контекстом. Для артистів Music Flamingo відкриє можливості глибшого аналізу власних творів, опису та поширення музики з новим рівнем деталізації.
Компанії також планують створити спеціальну програму розвитку для музикантів, де будуть розробляти та тестувати інструменти на основі ШІ. За словами UMG, це має стати противагою "типовим" результатам генеративних систем і забезпечити участь артистів у процесі розробки.
Генеральний директор UMG Лушіан Ґрейндж наголосив, що компанія прагне спрямувати потенціал ШІ на користь артистів та слухачів. Представник NVIDIA Річард Керріс додав, що співпраця дозволить змінити способи відкриття, розуміння та взаємодії користувачів з музикою, при цьому зберігаючи авторські права та забезпечуючи належний захист творчості артистів.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
