Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot

На виставці NRF 2026 компанія Microsoft представила нову функцію - Copilot Checkout. Вона дозволяє користувачам оформлювати покупки без переходу на сторонні сайти. Наразі функція запущена в США та підтримує інтеграцію з PayPal, Shopify, Stripe і Etsy.

<

Що відомо

Серед партнерів - Urban Outfitters, Anthropologie та Ashley Furniture. Оформлення замовлення відбувається прямо в інтерфейсі Copilot, а продавці залишаються суб'єктами транзакції та зберігають дані про клієнтів.

Microsoft контролює лише інтерфейс взаємодії з користувачем. Це спрощує процес - покупець більше не перенаправляється на сайт магазину. Інформації про те, які саме механізми безпеки впроваджено, наразі немає.

Раніше OpenAI також запроваджувала схожий функціонал, але попереджала про можливі неточності у відображенні цін і наявності товарів, радячи перевіряти інформацію на сайтах продавців. Microsoft подає Copilot Checkout як рішення, що дозволяє завершити покупку в одному вікні, без переходів.