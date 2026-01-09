Авторизация

Microsoft інтегрувала покупки безпосередньо в Copilot

13:01 09.01.2026 |

Новини IT

На виставці NRF 2026 компанія Microsoft представила нову функцію - Copilot Checkout. Вона дозволяє користувачам оформлювати покупки без переходу на сторонні сайти. Наразі функція запущена в США та підтримує інтеграцію з PayPal, Shopify, Stripe і Etsy.

<


Що відомо

Серед партнерів - Urban Outfitters, Anthropologie та Ashley Furniture. Оформлення замовлення відбувається прямо в інтерфейсі Copilot, а продавці залишаються суб'єктами транзакції та зберігають дані про клієнтів.

Microsoft контролює лише інтерфейс взаємодії з користувачем. Це спрощує процес - покупець більше не перенаправляється на сайт магазину. Інформації про те, які саме механізми безпеки впроваджено, наразі немає. 

Раніше OpenAI також запроваджувала схожий функціонал, але попереджала про можливі неточності у відображенні цін і наявності товарів, радячи перевіряти інформацію на сайтах продавців. Microsoft подає Copilot Checkout як рішення, що дозволяє завершити покупку в одному вікні, без переходів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

