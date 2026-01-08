Фінансові новини
На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
11:46 08.01.2026 |
Hyundai оголосила про плани залучити людиноподібних роботів Atlas на своєму заводі в штаті Джорджія, США. За заявою компанії, перші роботи можуть стати до роботи вже у 2028 році. Йдеться про двоногі машини, призначені для виконання виробничих завдань нарівні з традиційним промисловим обладнанням.
Що відомо
Atlas розроблений компанією Boston Dynamics, яку Hyundai придбала у 2021 році. На відміну від демонстраційних версій, орієнтованих на трюки, поточна модифікація створюється для практичного застосування. Робот оснащений маніпуляторами людського розміру з тактильними датчиками, має повністю рухомі суглоби та здатен підіймати вантажі масою до 50 кг.
На першому етапі Atlas буде виконувати допоміжні операції: сортування, переміщення і підготовку деталей перед їх установкою на автомобіль. Складніші процеси роботи почнуть освоювати пізніше. У Hyundai очікують, що людиноподібні машини зможуть безпечно і стабільно виконувати частину завдань на конвеєрі до 2030 року.
Компанія підкреслює, що розглядає роботів як доповнення до людської праці, а не його заміну. За задумом Hyundai, автоматизовані системи братимуть на себе рутинні, важкі або потенційно небезпечні операції, тоді як співробітники зосередяться на контролі процесів, навчанні та складніших видах роботи. Також зазначається, що впровадження роботів створює попит на нові професії, пов'язані з їх розробкою, програмуванням і обслуговуванням.
Водночас проєкт викликає занепокоєння у профспілок і частини працівників, які побоюються впливу автоматизації на зайнятість у довгостроковій перспективі. Hyundai заявляє, що враховує ці ризики та має намір зберігати ключову роль людини у виробничих процесах, навіть у міру зростання рівня автоматизації.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
