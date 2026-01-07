Фінансові новини
Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
Із 1 січня 2026 у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні зросли деякі виплати роботодавцям, які адмініструє Державна служба зайнятості.
Про це Укрінформу повідомили у Службі.
«Із початком 2026 року зросла мінімальна заробітна плата в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн, а отже зазнали змін і виплати, які адмініструє Державна служба зайнятості», - йдеться в повідомленні.
Так, за працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій та людей, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець тепер може отримати компенсацію у розмірі 8 647 грн.
За програмою з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО під час воєнного стану виплати також зросли до розміру мінімальної заробітної плати.
Програма з надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа ВПО за направленням Служби зайнятості передбачає зростання виплат з 16 тис. до 17 294 грн.
Зазнала змін і компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних на перше робоче місце молоді віком до 25 років, людей до 35 років. Роботодавець тепер буде отримувати компенсацію у 4 323,5 грн.
Крім того, з 1 січня збільшено розмір компенсації витрат за облаштування робочого місця людини з інвалідністю І групи з 120 тис. до 129 705 грн, ІІ групи - з 80 тис. до 86 470 грн.
