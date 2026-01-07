Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій

12:25 07.01.2026 |

Економіка, Бізнес

Із 1 січня 2026 у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні зросли деякі виплати роботодавцям, які адмініструє Державна служба зайнятості.

Про це Укрінформу повідомили у Службі.

«Із початком 2026 року зросла мінімальна заробітна плата в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн, а отже зазнали змін і виплати, які адмініструє Державна служба зайнятості», - йдеться в повідомленні.

Так, за працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій та людей, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець тепер може отримати компенсацію у розмірі 8 647 грн.

За програмою з надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО під час воєнного стану виплати також зросли до розміру мінімальної заробітної плати.

Програма з надання роботодавцям компенсацій на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа ВПО за направленням Служби зайнятості передбачає зростання виплат з 16 тис. до 17 294 грн.

Зазнала змін і компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних на перше робоче місце молоді віком до 25 років, людей до 35 років. Роботодавець тепер буде отримувати компенсацію у 4 323,5 грн.

Крім того, з 1 січня збільшено розмір компенсації витрат за облаштування робочого місця людини з інвалідністю І групи з 120 тис. до 129 705 грн, ІІ групи - з 80 тис. до 86 470 грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес