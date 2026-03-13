13.03.26
18:26
Дизель продовжує дорожчати: скільки коштує пальне на АЗС 13 березня
17:15 13.03.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, 13 березня зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,71 грн/л; бензин марки А-95 - 69,14 грн/л; бензин марки А-92 - 66,2 грн/л (здорожчав на 1 коп.), дизпальне - 74,91 грн/л (здорожчало на 54 коп). Середня ціна автогазу становить 42,5 грн/л, що на 53 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 72,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 67,9 грн/л; дизпальне - 70,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 77,99 грн/л; автогаз - 44,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 66,74 грн/л; дизпальне - 71,94 грн/л; автогаз - 40,36 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 77,99 грн/л; автогаз - 44,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 72,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
У РУБРИЦІ
|Податкова повідомила про збільшення середньоденних виторгів через РРО
|Дизель продовжує дорожчати: скільки коштує пальне на АЗС 13 березня
|$1,4 млрд на користь "Нафтогазу": остаточне рішення Верховного суду Швейцарії проти "Газпрому"
|Гранти до $150 000 стануть доступні для українських виробників ягід і овочів
|НБУ очікує кредит ЄС у квітні, але Орбан ставить ризики, запасний варіант готовий
|З 1 вересня в Україні мінімальна стипендія зросте удвічі — уряд поширює на приватні ЗВО
Бізнес
|Volvo розробила інтелектуальний пасок безпеки, що аналізує вагу та позу пасажира
|Ринок відеокарт під контролем Nvidia: у чому секрет домінування
|Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку