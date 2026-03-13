Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова повідомила про збільшення середньоденних виторгів через РРО

18:03 13.03.2026 |

Економіка

У лютому загальний обсяг виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, зменшився порівняно із січнем на 23,9 мільярда гривень (5,2 %).

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Загалом за місяць бізнес провів через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО розрахунків на 432,9 млрд грн. Це на 41,8 млрд грн більше, ніж у лютому 2025 року, або на 10,7 %

ДПС також зазначає, що у лютому було сформовано 729,96 млн фіскальних чеків, а середньоденна їх кількість становила 26,1 млн. Це дещо менше, ніж у січні.

У той же час середньоденний виторг, за даними податкової, продовжує зростати. У лютому він становив 15,5 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (+10,7 %) більше, ніж у лютому 2025 року та на 0,8 млрд грн (+4,9 %) більше, ніж у січні 2026 року.

Така динаміка є типовою для щомісячних коливань економічної активності. На темпи фіскалізації також вплинули об'єктивні чинники - відключення електроенергії, складні погодні умови та загальна економічна ситуація, пояснили у ДПС.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1381
  0,0255
 0,06
EUR
 1
 50,6661
  0,2899
 0,57

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0500  0,24 0,54 44,1000  0,22 0,50
EUR 50,4813  0,55 1,08 50,5165  0,53 1,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес