Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку

YouTube оновив інструменти розширеного пошуку. Тепер користувачі можуть виключити Shorts, тобто відео тривалістю до трьох хвилин, із результатів. Це стане в пригоді тим, хто шукає довші відео, але натрапляє на безліч коротких роликів.



Що відомо

У меню фільтрів зʼявилася нова категорія типу контенту. Користувачі можуть одним кліком прибрати Shorts з результатів пошуку. Це спростить пошук повноформатних оглядів або пояснювальних відео.

Окрім цього, YouTube змінив назви деяких опцій у фільтрах. Меню "Sort By" тепер називається "Prioritize", а "View Count" перейменовано на "Popularity". У новій версії враховуються не лише перегляди, а й інші показники, зокрема тривалість перегляду, що дає алгоритмам більше даних для визначення релевантності.

Також компанія прибрала дві функції. Більше не можна шукати відео, завантажені протягом останньої години, і немає можливості сортувати контент за рейтингом. Оновлені фільтри вже почали з'являтися в інтерфейсі користувачів.