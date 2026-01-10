Фінансові новини
Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку
14:23 09.01.2026 |
YouTube оновив інструменти розширеного пошуку. Тепер користувачі можуть виключити Shorts, тобто відео тривалістю до трьох хвилин, із результатів. Це стане в пригоді тим, хто шукає довші відео, але натрапляє на безліч коротких роликів.
Що відомо
У меню фільтрів зʼявилася нова категорія типу контенту. Користувачі можуть одним кліком прибрати Shorts з результатів пошуку. Це спростить пошук повноформатних оглядів або пояснювальних відео.
Окрім цього, YouTube змінив назви деяких опцій у фільтрах. Меню "Sort By" тепер називається "Prioritize", а "View Count" перейменовано на "Popularity". У новій версії враховуються не лише перегляди, а й інші показники, зокрема тривалість перегляду, що дає алгоритмам більше даних для визначення релевантності.
Також компанія прибрала дві функції. Більше не можна шукати відео, завантажені протягом останньої години, і немає можливості сортувати контент за рейтингом. Оновлені фільтри вже почали з'являтися в інтерфейсі користувачів.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
