Нові фільтри YouTube дозволяють користувачам виключати Shorts із пошуку

14:23 09.01.2026 |

Новини IT

YouTube оновив інструменти розширеного пошуку. Тепер користувачі можуть виключити Shorts, тобто відео тривалістю до трьох хвилин, із результатів. Це стане в пригоді тим, хто шукає довші відео, але натрапляє на безліч коротких роликів.


Що відомо

У меню фільтрів зʼявилася нова категорія типу контенту. Користувачі можуть одним кліком прибрати Shorts з результатів пошуку. Це спростить пошук повноформатних оглядів або пояснювальних відео.

Окрім цього, YouTube змінив назви деяких опцій у фільтрах. Меню "Sort By" тепер називається "Prioritize", а "View Count" перейменовано на "Popularity". У новій версії враховуються не лише перегляди, а й інші показники, зокрема тривалість перегляду, що дає алгоритмам більше даних для визначення релевантності.

Також компанія прибрала дві функції. Більше не можна шукати відео, завантажені протягом останньої години, і немає можливості сортувати контент за рейтингом. Оновлені фільтри вже почали з'являтися в інтерфейсі користувачів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0757
  0,0853
 0,20
EUR
 1
 50,1444
  0,0318
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7504  0,18 0,43 43,4089  0,19 0,43
EUR 49,9259  0,13 0,27 50,6948  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на 08.01.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1050  0,81 1,88 43,1350  0,20 0,45
EUR 50,2905  0,21 0,42 50,3085  0,09 0,18

