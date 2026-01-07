Авторизация

AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel

16:49 06.01.2026 |

Новини IT

На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.

За словами AMD, її новий процесор із вісьмома потужними ядрами та 16 потоками забезпечує на 27% вищу ігрову продуктивність порівняно з Intel Core Ultra 9 285K.

AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel

Компанія каже, що процесор оптимізовано для максимальної ефективності в ігрових навантаженнях та низької затримки. Він має максимальну частоту до 5,6 ГГц з базовою 4,7 ГГц та 104 МБ загального кешу. Попри те, що загальна тактова частота може бути на 400 МГц вищою за стандартний 9800X3D, чип зберігає той самий TDP 120 Вт.

AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel

Системи на базі процесорів AMD Ryzen 7 серії 9850X3D будуть доступні в основних виробників оригінального обладнання, а також у системних і роздрібних партнерів, починаючи з першого кварталу 2026 року. Вартість процесора наразі не розголошується.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: AMD
 

