Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV

Mercedes-Benz встановить на новий CLA систему допомоги водію на базі програмної платформи NVIDIA DRIVE AV. Технологію представили на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2026 у Лас-Вегасі.



Що відомо

Mercedes-Benz показав відеозапис з CLA, що рухається вулицями Сан-Франциско з активованою системою на основі штучного інтелекту. У більшості сцен в автомобілі був присутній водій, але він не тримав руки на кермі, що відповідає можливостям другого рівня автоматизації, при якому відповідальність за рух залишається за людиною.

Виробництво CLA з новою системою допомоги водію для ринку США розпочнеться пізніше у 2026 році. Для NVIDIA це стане першим впровадженням платформи DRIVE AV в серійний автомобіль Mercedes-Benz і важливим кроком у розширенні присутності компанії в автомобільній галузі.

Mercedes-Benz CLA стане першою моделлю бренду з новою операційною системою MB.OS. Вона розроблена для заміни наявної системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience), вперше представленої на CES у 2018 році. MB.OS підтримує розширені функції допомоги водію і працює на програмному стеку NVIDIA DRIVE AV з використанням ШІ-інфраструктури, прискорених обчислень та оновлень «повітрям» (OTA).

До системи входить пакет MB.DRIVE ASSIST PRO. Він доступний у Китаї з кінця 2025 року та буде пропонуватися як встановленим із заводу, так і через цифровий магазин Mercedes-Benz.

MB.DRIVE ASSIST PRO використовує дані з десятків датчиків, радарів і ультразвукових сенсорів. Інформація обробляється бортовим комп'ютером з продуктивністю до 508 трлн операцій в секунду (TOPS). Такий обчислювальний запас дозволяє реалізувати функції автоматизованого водіння другого рівня, включаючи рух в щільному міському трафіку, активну безпеку із запобіганням зіткнень і автоматичне паркування в обмеженому просторі.





Платформа NVIDIA DRIVE AV побудована на наскрізному ШІ-стеку для основних завдань водіння та окремому класичному контурі безпеки, заснованому на системі NVIDIA Halos. Автомобілі з цією архітектурою можуть навчатися на великих масивах реальних і синтетичних даних про водіння, що дозволяє поступово покращувати поведінку систем в різних дорожніх умовах.

Крім того, NVIDIA і Mercedes-Benz планують використовувати бібліотеки NVIDIA Omniverse в автомобільному виробництві. Йдеться про створення цифрових двійників заводів і складальних ліній, які допоможуть проєктувати, планувати та оптимізувати виробничі процеси для зменшення простоїв та підвищення ефективності.