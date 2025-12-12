Фінансові новини
Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
10:42 12.12.2025 |
Посли Європейського Союзу прийняли рішення про скасування принципу одностайності щодо продовження "заморозки" активів РФ, повідомляє редактор європейського відділу Радіо "Свобода" Рікард Йозьвяк (Rikard Jozwiak).
"Посли щойно погодилися на зміну правил, яка полегшує збереження заморожених російських активів у блоці. Одностайність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Великий крок до потенційного репараційного кредиту для України", - написав він у соцмережі Х у четвер.
"Посли ЄС (усі, окрім Угорщини та Словаччини) попередньо схвалили юридичний механізм, який надає Єврокомісії надзвичайні повноваження утримувати €210 млрд російських суверенних активів у замороженому стані, доки рф не припинить агресію та не виплатить репарації Україні. Рішення ще потребує остаточного затвердження, однак широка підтримка серед держав-членів уже є важливим сигналом", - прокоментував ухвалу Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в соцмережі Facebook.
Він зазначив, що "новий механізм істотно зменшує ризик того, що уряди окремих країн зможуть заблокувати продовження санкцій та цим самом "розморозити" активи".
"Однак для фактичного продовження секторальних санкцій все ще потрібно одностайність. Сам механізм позики для потреб України все ще узгоджується. Віримо у спрацювання плану в цілому", - додав Власюк.
