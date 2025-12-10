Фінансові новини
- 10.12.25
- 18:48
- RSS
- мапа сайту
Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
08:31 10.12.2025 |
Ford та Renault Group повідомили про укладення угоди щодо спільного випуску двох електромобілів під брендом Ford для європейського ринку у 2028 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За умовами домовленостей, американська компанія відповідатиме за проєктування авто, а французький виробник здійснюватиме їх складання на заводі на півночі Франції. Нові моделі будуть створені на технологічній платформі Renault під назвою Ampere.
Крім цього, сторони домовилися про "вивчення" можливості спільного виробництва легких комерційних автомобілів. У Ford зазначили, що партнерство з Renault Group є частиною наступного етапу трансформації бізнесу в Європі, який має зробити компанію більш гнучкою та економічно ефективною.
Ford вже тривалий час втрачає ринкову частку: у жовтні цього року на Ford припало лише 3,3% нових легкових авто, проданих у Європі, тоді як у 2015 році цей показник становив 7,2%. Компанія прямо визнає, що стикається з жорсткою конкуренцією у Європі з боку китайських брендів, зокрема з BYD та SAIC Motor, які агресивно просувають доступні електромобілі.
Генеральний директор Ford Джим Фарлі охарактеризував цю ситуацію як "боротьбу за життя в галузі" і підкреслив, що європейський ринок розглядається для компанії як ключовий у глобальній трансформації автопрому.
За його словами, конкуренція з китайськими виробниками змушує компанію діяти швидше та ефективніше. Фарлі додав, що те, як Ford буде конкурувати, інвестувати та співпрацювати в Європі, фактично визначить майбутні правила для виробництва наступного покоління автомобілів.
