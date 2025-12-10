У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с

Китайська компанія Biwin розпочала продаж перших накопичувачів нового формату - Mini SSD, назва якого говорить сама за себе.

Що відомо

Mini SSD - це крихітний твердотільний накопичувач NVMe, розміром із SIM-карту або SD-карту (15 х 17 мм). Завдяки інтерфейсу PCIe 4.0 швидкість читання досягає 3700 МБ/с, а запису - 3400 МБ/с.

Покупцям пропонуються три моделі Mini SSD з 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ пам'яті. Ціни у Китаї відповідно становлять близько $85, 155 та 311.

Перша модель від Biwin називається CL100, і поки це єдиний Mini SSD на ринку, але, ймовірно, в найближчий час і інші виробники випустять варіанти.

Для зручного використання Mini SSD, Biwin випустила і кардрідер: RD510 підключається до комп'ютера через USB 4 і оснащений власним вентилятором.

Кардрідер RD510 для Mini SSD від Biwin