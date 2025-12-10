Авторизация

У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с

08:43 10.12.2025 |

Новини IT

Китайська компанія Biwin розпочала продаж перших накопичувачів нового формату - Mini SSD, назва якого говорить сама за себе.

Що відомо

Mini SSD - це крихітний твердотільний накопичувач NVMe, розміром із SIM-карту або SD-карту (15 х 17 мм). Завдяки інтерфейсу PCIe 4.0 швидкість читання досягає 3700 МБ/с, а запису - 3400 МБ/с.

Покупцям пропонуються три моделі Mini SSD з 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ пам'яті. Ціни у Китаї відповідно становлять близько $85, 155 та 311.

Перша модель від Biwin називається CL100, і поки це єдиний Mini SSD на ринку, але, ймовірно, в найближчий час і інші виробники випустять варіанти.

Для зручного використання Mini SSD, Biwin випустила і кардрідер: RD510 підключається до комп'ютера через USB 4 і оснащений власним вентилятором.
Кардрідер RD510 для Mini SSD від Biwin

За матеріалами: gagadget.com
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8883  0,03 0,08 42,4574  0,03 0,07
EUR 48,8496  0,03 0,07 49,4739  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,18 0,44 42,4300  0,19 0,44
EUR 49,3745  0,23 0,46 49,3925  0,23 0,46

