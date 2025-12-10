Фінансові новини
У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
08:43 10.12.2025
Китайська компанія Biwin розпочала продаж перших накопичувачів нового формату - Mini SSD, назва якого говорить сама за себе.Що відомо
Mini SSD - це крихітний твердотільний накопичувач NVMe, розміром із SIM-карту або SD-карту (15 х 17 мм). Завдяки інтерфейсу PCIe 4.0 швидкість читання досягає 3700 МБ/с, а запису - 3400 МБ/с.
Покупцям пропонуються три моделі Mini SSD з 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ пам'яті. Ціни у Китаї відповідно становлять близько $85, 155 та 311.
Перша модель від Biwin називається CL100, і поки це єдиний Mini SSD на ринку, але, ймовірно, в найближчий час і інші виробники випустять варіанти.
Для зручного використання Mini SSD, Biwin випустила і кардрідер: RD510 підключається до комп'ютера через USB 4 і оснащений власним вентилятором.
Кардрідер RD510 для Mini SSD від Biwin
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS
|Google планує додати рекламу у Gemini наступного року
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg