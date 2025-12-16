Авторизация

Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року

08:16 16.12.2025 |

Фінанси, Новини IT

Xiaomi без гучних анонсів уклала глобальну угоду про попереднє встановлення нових застосунків на свої смартфони. Починаючи з 2026 року, компанія постачатиме нові телефони з криптогаманцем і застосунком для роботи з Web3, розробленими Sei Labs. Партнерство має на меті популяризувати блокчейн-технології серед масової аудиторії.

Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1, який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що продаватимуться за межами материкового Китаю та США. Масштаби розповсюдження вражають: Xiaomi посідає третє місце у світі серед виробників смартфонів після Apple і Samsung, контролює понад 13% глобального ринку й продає приблизно 160 млн пристроїв на рік.

Застосунок Sei працює як криптогаманець і водночас як точка входу у Web3-сервіси. За заявою компанії, користувачі зможуть здійснювати peer-to-peer платежі, взаємодіяти з децентралізованими застосунками та відкривати інші блокчейн-продукти без встановлення додаткового програмного забезпечення. Усе працюватиме "з коробки".

Партнерство не обмежиться лише смартфонами. Sei планує інтегрувати оплату стейблкоїнами у понад 20 тис. фірмових магазинів Xiaomi. Почати хочуть із Гонконгу та окремих країн Євросоюзу. У перспективі покупці зможуть оплачувати техніку Xiaomi стейблкоїнами на кшталт USDC, а всі транзакції проходитимуть через блокчейн Sei.

Sei заявляє, що така угода може познайомити з криптовалютами мільйони людей, особливо на ринках, де Xiaomi домінує. Наприклад, у Греції бренд контролює 36,9% ринку смартфонів, а в Індії - близько 24%. В Україні Xiaomi також лідирує з показником близько 30% ринку.

Втім, для користувачів це виглядає як черговий приклад bloatware (попередньо встановлені на пристрої програми, які користувач не просив, рідко використовує й які часто займають пам'ять, споживають ресурси та не приносять реальної користі). Попередньо встановлені застосунки давно залишаються слабким місцем смартфонів Xiaomi. Кілька років тому ситуація була особливо проблемною: пристрої постачалися з великою кількістю застосунків, яких більшість власників ніколи не використовувала. Згодом компанія стала прозорішою й частково скоротила їхню кількість, але нова угода фактично повертає стару проблему. Криптозастосунки, встановлені за замовчуванням і без явної потреби для більшості користувачів, навряд чи можна назвати кроком уперед.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: bitcoin, Xiaomi
 

