Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році

08:59 02.01.2026 |

Новини IT

Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання, знизивши всі свої супутники, що обертаються на висоті близько 550 км (342 милі), до 480 км протягом 2026 року, повідомила агенція Reuters, посилаючись на заяву Майкла Ніколлса, віцепрезидента SpaceX з інженерії Starlink у четвер.

"Це сталося після того, як Starlink у грудні повідомила, що один з її супутників зазнав аномалії в космосі, створивши "невелику" кількість уламків та перервавши зв'язок з космічним кораблем на висоті 418 км, що є рідкісною кінетичною аварією на орбіті для гіганта супутникового інтернету", - йдеться в повідомленні Reuters.

Starlink заявила тоді, що супутник, один з майже 10000 у її мережі широкосмугового інтернету, швидко знизився на 4 кілометри, що "свідчить про якийсь вибух на борту".

"Зниження супутників призведе до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами", - цитує Reuters допис Ніколлса на платформі X, який стверджує, що "кількість уламків та запланованих супутникових сузір'їв значно менша нижче 500 км, що зменшує загальну ймовірність зіткнення".

"Кількість космічних апаратів на орбіті Землі різко зросла в останні роки, оскільки компанії та країни змагаються у розгортанні десятків тисяч супутників для інтернет-сузір'їв та інших космічних послуг, таких як зв'язок та зображення Землі", - зазначає Reuters.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2200  0,10 0,24 42,2500  0,03 0,07
EUR 49,5280  0,10 0,21 49,5425  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес