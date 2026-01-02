Фінансові новини
- |
- 02.01.26
- |
- 14:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
08:59 02.01.2026 |
Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання, знизивши всі свої супутники, що обертаються на висоті близько 550 км (342 милі), до 480 км протягом 2026 року, повідомила агенція Reuters, посилаючись на заяву Майкла Ніколлса, віцепрезидента SpaceX з інженерії Starlink у четвер.
"Це сталося після того, як Starlink у грудні повідомила, що один з її супутників зазнав аномалії в космосі, створивши "невелику" кількість уламків та перервавши зв'язок з космічним кораблем на висоті 418 км, що є рідкісною кінетичною аварією на орбіті для гіганта супутникового інтернету", - йдеться в повідомленні Reuters.
Starlink заявила тоді, що супутник, один з майже 10000 у її мережі широкосмугового інтернету, швидко знизився на 4 кілометри, що "свідчить про якийсь вибух на борту".
"Зниження супутників призведе до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами", - цитує Reuters допис Ніколлса на платформі X, який стверджує, що "кількість уламків та запланованих супутникових сузір'їв значно менша нижче 500 км, що зменшує загальну ймовірність зіткнення".
"Кількість космічних апаратів на орбіті Землі різко зросла в останні роки, оскільки компанії та країни змагаються у розгортанні десятків тисяч супутників для інтернет-сузір'їв та інших космічних послуг, таких як зв'язок та зображення Землі", - зазначає Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
Бізнес
|Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
|Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
|Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
|Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання
|Скільки насправді Tesla Robotaxi — дослідження виявило, що гучний запуск виявився "пшиком"
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях