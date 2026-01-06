Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
09:41 05.01.2026 |
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроєкт про вибори під час воєнного стану буде підготовлений до кінця лютого.
"Внутрішній базовий дедлайн - до кінця лютого маємо закінчити - драфт, якій можемо реєструвати та голосувати", - сказав Арахамія журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.
Як повідомлялося, робочу групу з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів у умовах воєнного стану та в повоєнний період очолив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. До складу робочої групи входять народні депутати зі всіх фракцій, представники Центральної Виборчої Комісії, громадських організацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання
|"Велике перезавантаження" Зеленського: для чого ОП Буданов, що буде з Малюком, куди знову йде Шмигаль
|Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
Бізнес
|Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
|Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році