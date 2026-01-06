Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Золото та інші дорогоцінні метали дорожчають на тлі подій навколо Венесуели
10:37 05.01.2026 |
Золото та інші дорогоцінні метали дорожчають у понеділок на тлі подій у Венесуелі, що сприяли зростанню попиту на активи "тихої гавані".
Як повідомлялося, американські спецпризначенці 3 січня провели спецоперацію у Венесуелі, захопивши президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину. Мадуро в понеділок постане перед федеральним судом Мангеттена в Нью-Йорку, повідомив телеканал ABC News. Очікується, що йому висунуть обвинувачення, пов'язані з наркоторгівлею, здатні спричинити кілька довічних термінів. Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що його країна тимчасово візьме на себе управління Венесуелою.
Спотова ціна золота піднялася під час торгів на 2,1%, до $4422 за унцію. Золото з поставкою в лютому на Comex подорожчало на 2,4%, до $4433,3 за унцію.
"Події у Венесуелі підстьобнули попит на захисні активи, оскільки інвестори прагнуть захиститися від геополітичних ризиків, - зазначає аналітик KCM Trade Тім Вотерер. - Золото і срібло опинилися серед головних бенефіціарів".
У 2025 році золото подорожчало на 64% - максимально з 1979 року на тлі геополітичної напруженості, зниження процентних ставок, а також високого попиту з боку світових центробанків. 26 грудня ціна дорогоцінного металу піднімалася до рекордних $4549,71 за унцію.
Вартість срібла на спотовому ринку в понеділок збільшилася на 3,8%, до $75,33 за унцію. За підсумками минулого року срібло подорожчало в 2,5 раза, що стало для нього найкращою річною динамікою. Ціна дорогоцінного металу досягла рекордної позначки в $83,62 за унцію 29 грудня.
Спотова ціна платини піднялася під час торгів на 3,7%, до $2220,3 за унцію, паладію - на 2%, до $1671,7 за унцію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривні
|Мінфін зменшує пропозицію доларових ОВДП у січні–березні
|У 2025 році частка фізичних осіб у портфелі ОВДП вперше перевищила 5%
|Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, трохи зміцнюється до єни
|94 млрд грн за програмою «5–7–9%»: на що бізнес витрачав кредити
Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки - 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,38 грн/$1
Бізнес
|Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
|Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році