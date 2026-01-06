Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 06:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Золото та срібло відкрили 2026 рік зростанням після величезного річного сплеску
Золото і срібло підвищилися на старті торгів 2026 року, продовжуючи демонструвати найкращу річну динаміку з 1979 року. Вартість золота піднялася до $4350 за унцію, а срібло додало понад 1%.
Паладій і платина додали майже 2%, повідомляє Bloomberg.
Трейдери зазначають, що ці метали можуть і надалі показувати сильні результати у 2026 році завдяки подальшому зниженню ставок у США та ослабленню долара.
Водночас у короткостроковій перспективі ціни можуть опинитися під тиском через масштабне перебалансування портфельних індексів. З огляду на зростання вартості металів, їхня частка в індексах могла перевищити заплановані рівні, що стимулює пасивні фонди до продажу частини контрактів.
"Ми прогнозуємо, що протягом найближчих двох тижнів буде реалізовано близько 13% сукупного відкритого інтересу в контрактах на срібло Comex, що може спричинити різке зниження цін", ‒ зазначив у записці Даніель Галі, старший стратег з сировинних товарів у TD Securities.
У п'ятницю активність торгів залишається низькою, оскільки кілька великих ринків, серед них Японія та Китай, все ще перебувають на вихідних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,38 грн/$1
|Новий гравець: що відомо про естонську IUTE, яка купує в Україні банк?
|Золото та срібло відкрили 2026 рік зростанням після величезного річного сплеску
|Нацбанк оновив вимоги до оприлюднення інформації банками
|Золото та інші дорогоцінні метали дорожчають на тлі подій навколо Венесуели
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
Бізнес
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати