Золото та срібло відкрили 2026 рік зростанням після величезного річного сплеску

Золото і срібло підвищилися на старті торгів 2026 року, продовжуючи демонструвати найкращу річну динаміку з 1979 року. Вартість золота піднялася до $4350 за унцію, а срібло додало понад 1%.

Паладій і платина додали майже 2%, повідомляє Bloomberg.

Трейдери зазначають, що ці метали можуть і надалі показувати сильні результати у 2026 році завдяки подальшому зниженню ставок у США та ослабленню долара.





Водночас у короткостроковій перспективі ціни можуть опинитися під тиском через масштабне перебалансування портфельних індексів. З огляду на зростання вартості металів, їхня частка в індексах могла перевищити заплановані рівні, що стимулює пасивні фонди до продажу частини контрактів.

"Ми прогнозуємо, що протягом найближчих двох тижнів буде реалізовано близько 13% сукупного відкритого інтересу в контрактах на срібло Comex, що може спричинити різке зниження цін", ‒ зазначив у записці Даніель Галі, старший стратег з сировинних товарів у TD Securities.

У п'ятницю активність торгів залишається низькою, оскільки кілька великих ринків, серед них Японія та Китай, все ще перебувають на вихідних.



