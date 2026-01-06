Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото та срібло відкрили 2026 рік зростанням після величезного річного сплеску

11:57 05.01.2026 |

Фінанси, Економіка

Золото і срібло підвищилися на старті торгів 2026 року, продовжуючи демонструвати найкращу річну динаміку з 1979 року. Вартість золота піднялася до $4350 за унцію, а срібло додало понад 1%.

Паладій і платина додали майже 2%, повідомляє Bloomberg.

Трейдери зазначають, що ці метали можуть і надалі показувати сильні результати у 2026 році завдяки подальшому зниженню ставок у США та ослабленню долара.


Водночас у короткостроковій перспективі ціни можуть опинитися під тиском через масштабне перебалансування портфельних індексів. З огляду на зростання вартості металів, їхня частка в індексах могла перевищити заплановані рівні, що стимулює пасивні фонди до продажу частини контрактів.

"Ми прогнозуємо, що протягом найближчих двох тижнів буде реалізовано близько 13% сукупного відкритого інтересу в контрактах на срібло Comex, що може спричинити різке зниження цін", ‒ зазначив у записці Даніель Галі, старший стратег з сировинних товарів у TD Securities. 


У п'ятницю активність торгів залишається низькою, оскільки кілька великих ринків, серед них Японія та Китай, все ще перебувають на вихідних.


За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9881  0,05 0,13 42,5600  0,02 0,06
EUR 49,2670  0,12 0,25 49,9722  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес