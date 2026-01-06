Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,38 грн/$1
13:53 05.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 січня 2026 року.
|Показник
|02.01.2026
|05.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.2578
|42.3848
|0.30
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
