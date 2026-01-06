НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,38 грн/$1

Якщо 2024-й був роком «виживання», то 2025-й став роком «покарання за слабку безпеку та токеноміку». За оцінкою Chainalysis, у 2025 році було викрадено понад $3,4 млрд, при цьому один інцидент - компрометація Bybit у лютому - дав близько $1,5 млрд.