Новий гравець: що відомо про естонську IUTE, яка купує в Україні банк?

Естонські інвестори дали нове життя збанкрутілому "РВС Банку". Хто вони та навіщо їм проблемний банк в Україні?

В останній день 2025 року стало відомо, що на український фінансовий ринок виходить новий гравець.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив про створення перехідного "Юте Банк" на базі збанкрутілого "РВС Банку". Нову установу невдовзі має офіційно придбати естонська фінансова група IUTE.

Балтійська компанія активно розвивається та підкорює нові ринки. Наразі вона працює вже у чотирьох країнах, проте банківську ліцензію має далеко не у кожній з них. Що відомо про IUTE та який актив група придбала в Україні?

Загальні цифри

IUTE спеціалізується на споживчому кредитуванні, а також інших фінансових послугах, зокрема страхуванні. Основний бізнес - кредитування, зокрема мікрокредити та розстрочка на купівлю побутової техніки та інших товарів.

У самій компанії бачать свою мету у тому, аби "побудувати майбутнє, у якому буде заведено витрачати регулярний щомісячний дохід, розподіляючи його між різноманітними регулярними платежами за товари та послуги, які покращують якість життя".

За даними звітності IUTE, її загальні активи на кінець вересня 2025 року становили 486,6 млн євро. Переважна більшість - 336,6 млн євро - видані кредити.

Бізнес-модель IUTE побудована на залученні коштів на Франкфуртській фондовій біржі (продаючи облігації) і подальшому їх розподілі між споживачами. Оскільки кошти на біржі компанія позичає під відносно високий (за європейськими мірками) процент - 10-11% річних - то їй вигідно видавати саме споживчі кредити та мікропозики, ставка відсотка за якими, як правило, набагато вища, ніж для бізнесу. На кінець вересня загальний портфель заборгованості IUTE становив 406,9 млн євро.

Базуючись в Естонії, IUTE працює у чотирьох країнах Європи - переважно Балкан. Зокрема, у Болгарії, Північній Македонії, Албанії та Молдові. До 2023 року компанія працювала на ринку Боснії та Герцеговини, однак вирішила вийти з нього через "несприятливе регуляторне середовище".

"Регуляторний підхід у Боснії та Герцеговині характеризується консерватизмом та загальним негативним ставленням до цифровізації, що дедалі сильніше ускладнює нам роботу на цьому ринку", - пояснювали в IUTE причини свого виходу.

Загалом, за даними звітності компанії, вона обслуговує понад 265 тисяч активних клієнтів в усіх країнах, де проводить операційну діяльність. Її чистий прибуток за 9 місяців 2025 року становив 8,5 млн євро, за 2024 рік - 9 млн євро.

Власники

IUTE - фінансова компанія, заснована у 2008 році у Таллінні Тармо Сілдом та Алларом Ніінепуу. В одному зі своїх інтерв'ю для молдовського видання NewsMaker Сілд зазначив, що йому та іншому засновнику IUTE спільно належить 92% компанії. Решта 8% розподілені між міноритарними акціонерами. Крім цього Сілд є CEO IUTE.

Про засновників IUTE відомо небагато. Тармо Сілд за освітою юрист. Закінчив університет у Тарту (Естонія) та Брюссельський вільний університет. З 1999 року працював прокурором. Згодом заснував юридичну компанію LEXTAL, у якій працював до 2010 року.

Аллар Ніінепуу навчався в Естонському центрі морської освіти та є офіцером морської піхоти. До роботи в IUTE працював в Естонській морській судноплавній компанії. В IUTE обіймає позицію головного комерційного директора (CCO) та входить до наглядової ради групи.

Експансія

IUTE почав активно виходити на нові ринку з 2008 року. У 2015 році компанія запустилася в Албанії, на яку наразі припадає майже 28% активів групи. За даними своєї звітності, в Албанії IUTE є найбільшим небанківським кредитором, видаючи позики на суму до 6 тис. євро. Крім цього у цій країні компанія надає страхові позики та купівлю товарів у розстрочку.

У 2017 році компанія вийшла на ринок Північної Македонії, на яку наразі припадає 14,5% активів, а у 2021 році - на ринок Болгарії (4% активів).

Найбільший ринок IUTE - Молдова. У цій країні компанія має не лише небанківську, але й банківську ліцензії. Сумарно (банк і фінансова компанія) на Молдову припадає 53% активів IUTE.

На ринок Молдови естонська група вийшла ще у 2008 році. У лютому 2022 року вона придбала контрольний пакет акцій (59,7%) "Енегбанку", а на кінець вересня 2025 року консолідувала вже понад 95% акцій установи.

Цікаво, що до свого продажу "Енергбанк" був проблемним у Молдові. Місцевий центральний банк заблокував 52,77% акцій установи, які належали резидентам Ліхтенштейну, Чехії, Швейцарії та Кіпру через ймовірний зв'язок зі молдовським мільйонером з бізнесом у Придністров'ї. Крім цього, Нацбанк Молдови ввів в "Енергбанк" зовнішнє управління.

Придбаний в Україні "РВС Банк" (який перейменували на "ЮТЕ банк") стане другим банком в межах естонської групи. Як і у випадку Молдови, в Україні естонці також купили проблемну установу - передусім заради того, аби отримати банківську ліцензію.

"ЮТЕ Банк"

В Україні естонці купують фактично збанкрутілий банк у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 4 листопада 2025 року Національний банк визнав неплатоспроможним "РВС Банк" екснардепа Руслана Демчака. Установу передали у ФГВФО, який вирішив не ліквідовувати її, а спробувати продати - повністю або по частинах.

На оголошеному конкурсі перемогли естонці. Під них ФГВФО зробив з "РВС Банку" перехідний банк - "ЮТЕ". Для цього баланс "РВС" очистили від непрацюючих активів, залишивши більш-менш якісний портфель, а також деякі зобов'язання банку.

15 грудня Нацбанк погодив на посаді керівника перехідного "Юте банку" Артура Муравицького, який до цього працював директором департаменту фінансових послуг в "Укрпошті" та заступником голови правління "ТАСкомбанку". 18 грудня в Антимонопольному комітеті повідомили, що розглядають заявку на придбання банку естонцями.

Наразі для завершення угоди IUTE очікує дозволу від НБУ. "Національний банк дійсно отримав відповідний пакет документів на погодження набуття істотної участі від компанії IUTE Group AS. Наразі документи перебувають на розгляді профільного підрозділу", - повідомили ЕП у регуляторі.

Ще один формальний момент, необхідний для завершення угоди, - погодження нового інвестора Нацбанком. Цю процедуру IUTE вже пройшла: компанія провела попередню кваліфікацію в НБУ на випадок, якщо в Україні з'явиться нагода купити банк.

У коментарі ЕП Муравицький повідомив, що очікує на завершення угоди з придбання банку естонцями в середині січня.

Який банк може дістатися новим інвесторам? Наразі детальної інформації про структуру активів та зобов'язань установи немає. До виведення з ринку "РВС Банк" мав 950,35 млн грн активів (з яких 271,4 млн грн - вкладення в ОВДП), а капітал установи становив 130 млн грн.

Водночас співрозмовники ЕП, ознайомлені з фінансовим станом "РВС" на момент його виведення з ринку, розповідали, що у банку було лише 9 працюючих кредитів на 40 млн грн. Крім цього, на балансі банку були земельні ділянки під Києвом, а також інша нерухомість. Зокрема, квартири, у яких жили люди, які не здійснювали платежів на користь банку за своє проживання.

До виведення з ринку установа часто порушувала обмеження НБУ, за що останній виписав їй рекордний штраф на понад 135 млн грн. Формальний власник "РВС Банку", колишній помічник Демчака Олександр Стецюк, заперечував всі звинувачення НБУ та обіцяв оскаржити виведення банку з ринку.

Цікаво, що за свою історію "ЮТЕ Банк" неодноразово змінював власників. Банк заснували ще у 1991 році і спочатку він входив до групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У 2007 році Тігіпко продав його шведській групі Swedbank. Остання вийшла з українського ринку у 2013 році, продавши банк Миколі Лагуну (тоді він називався "Омега банком").

У січні 2015 року НБУ визнав "Омега банк" неплатоспроможним та передав його у Фонд гарантування вкладів. Останній не став ліквідовувати банк, а зробив з нього перехідну установу, яку і продав Демчаку (формально - його помічнику Стецюку).

До того, як НБУ ухвалив рішення забрати ліцензію у "РВС", банком цікавилася оборонна компанія. ЕП стало відомо, що у капітал установи могла увійти "Укравіасистем" екснардепа Борислава Розенблата. Однак відповідну угоду заблокував Нацбанк.