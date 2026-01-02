Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За рік уряд залучив від розміщення ОВДП понад ₴569 мільярдів

16:34 02.01.2026 |

Фінанси, Економіка

У 2025 році Україна залучила від розміщення /обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 569 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України.

"Упродовж 2025 року уряд залучив на внутрішньому борговому ринку майже 570 млрд грн, з них понад 430 млрд - у гривні. Стабільна робота внутрішнього боргового ринку - результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За даними депозитарію НБУ, упродовж 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн дол. США та 779,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн дол. США та 752,5 млн євро.

Зазначається, що протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 93,76 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні - на 26,65 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року уряд залучив від продажу ОВДП майже 2 027 млрд грн.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у грудні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США - 4,00% річних, в євро - 3,25% річних.

Також у НБУ навели детальну статистику на 1 січня 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 січня цього року становив 181,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 171,4 млрд грн в еквіваленті на 1 січня торік.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками - первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Міністерство фінансів у грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 188,0 млн дол. США.
 

