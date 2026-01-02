Фінансові новини
Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
09:28 02.01.2026 |
AnTuTu опублікував щомісячний рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів. Цього разу в ньому мало змін, але можна виділити два цікаві факти: геймерський флагман Red Magic 11 Pro+ третій місяць поспіль залишається найпотужнішим пристроєм (перший у світі смартфон з рідинним охолодженням) і успіх ще однієї новинки для геймерів - Honor Win, реліз якого відбувся минулого тижня.
Що відомо
Бенчмарк AnTuTu чудово демонструє успіх чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm: у топ-10 вісім моделей використовують саме його, завдяки чому пропонують максимальну продуктивність і чудову енергоефективність.
Honor Win дебютував з п'ятого місця і отримав 4 054 673 бали в тестах AnTuTu, що є відмінним показником. До речі, у десятці лідерів ще дві моделі Honor - Magic8 і Magic8 Pro.
Топ-10 найпродуктивніших смартфонів листопада виглядає так:
- Red Magic 11 Pro+
- iQOO 15
- OnePlus 15
- realme GT8 Pro
- Honor Win
- vivo X300 Pro
- OPPO Find X9 Pro
- Honor Magic8 Pro
- Honor Magic8
- Nubia Z80 Ultra
