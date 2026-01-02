Авторизация

Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win

09:28 02.01.2026 |

Новини IT

Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor WinAnTuTu опублікував щомісячний рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів. Цього разу в ньому мало змін, але можна виділити два цікаві факти: геймерський флагман Red Magic 11 Pro+ третій місяць поспіль залишається найпотужнішим пристроєм (перший у світі смартфон з рідинним охолодженням) і успіх ще однієї новинки для геймерів - Honor Win, реліз якого відбувся минулого тижня.


Що відомо

Бенчмарк AnTuTu чудово демонструє успіх чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm: у топ-10 вісім моделей використовують саме його, завдяки чому пропонують максимальну продуктивність і чудову енергоефективність.

Honor Win дебютував з п'ятого місця і отримав 4 054 673 бали в тестах AnTuTu, що є відмінним показником. До речі, у десятці лідерів ще дві моделі Honor - Magic8 і Magic8 Pro.

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів листопада виглядає так:

  1. Red Magic 11 Pro+
  2. iQOO 15
  3. OnePlus 15
  4. realme GT8 Pro
  5. Honor Win
  6. vivo X300 Pro
  7. OPPO Find X9 Pro
  8. Honor Magic8 Pro
  9. Honor Magic8
  10. Nubia Z80 Ultra
За матеріалами: gagadget.com
 

