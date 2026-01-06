Нацбанк оновив вимоги до оприлюднення інформації банками

Національний банк України запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації з метою приведення банківського регулювання у відповідність до стандартів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці вимоги базуються на частині восьмій Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 щодо пруденційних вимог для кредитних установ та змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012, положеннях Базельської угоди (Pillar 3), а також технічних стандартах Європейського банківського органу (EBA) щодо публічного розкриття інформації.

Оприлюднення банками пруденційної інформації підвищує прозорість сектору та сприяє ринковій дисципліні, дозволяючи порівнювати фінансові показники установ за допомогою стандартизованих шаблонів.

Яка інформація підлягає розкриттю?

Згідно з нормами ЄС, під розкриття підпадає:

кількісна інформація, що відображає ключові показники діяльності та рівень ризиків банку;

якісна інформація, яка демонструє підходи банку до управління ризиками та корпоративного управління, визначені з урахуванням бізнес-моделі, системної важливості та складності операцій.

Етапи впровадження вимог

Вимоги НБУ щодо оприлюднення пруденційної інформації впроваджуватимуться поетапно.

Банкам надано достатньо часу для підготовки до оприлюднення пруденційної інформації:

до 30 вересня 2026 року - розробити та впровадити внутрішні документи, що регламентують порядок розкриття;

до 30 квітня 2027 року - оприлюднити перші Звіти за даними на 01 січня 2027 року.

Для банківських груп встановлено такі строки:

до 30 червня 2027 року - розробка та впровадження внутрішньогрупових документів щодо розкриття;

до 01 червня 2028 року - перше оприлюднення Звітів станом на 01 січня 2028 року.

Як повідомлялося, з 2 січня 2026 року Нацбанк виключив болгарський лев зі списку іноземних валют, для яких встановлюється офіційний курс гривні. Таке рішення пов'язане з приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року.

Відповідні зміни внесені наказом НБУ від 1 січня 2026 року № 2-но "Про внесення змін до наказу Національного банку України від 28 березня 2025 року № 298-но", який набрав чинності 1 січня 2026 року.